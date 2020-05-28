特區亂象，伊於胡底，政府縱暴容亂，今日果，昨日因。甚麼事情都有個開始，香港政府的軟弱無能，顯露於人前，大概最明顯就是十七年前那一回，○三年廿三條立法功敗垂成，給建制派叛將田北俊絆倒，從此政府像洩了氣的皮球，一蹶不振，無論換了幾多位特首，都沒有起色，不斷給反中亂港勢力追打。一二年國民教育又是一場大敗仗，到了現在還沒再提出，八年了，一個小孩也可以讀完中學，幾乎大學畢業，如果按時間計算，當時的初中生及小學生，便是現時走出來上街示威掟汽油彈的活躍分子，想不到一子差，滿盤皆落索。這就是政府退讓種下的惡果，由七百萬香港人承受。中央愛理不理，擺出五十年不管的樣子，到了現在也不得不出來收拾殘局。

《國歌條例草案》昨日在立法會大會上恢復二讀辯論，又迎來一連串示威，反對派在修逃犯例一役食髓知味，照辦煮碗，希望再次逼政府撤回草案。前車可鑑，政府還敢往後退嗎？國歌是國家的象徵，《國歌法》列入《基本法》附件三，按《基本法》第十八條的規定，港府有憲制責任公布或立法實施，泛民在內會拉布也是想阻撓《國歌法》立法，希望想拖到休會，等來屆由他們勝出選舉後作主否決。反對派利用網絡文宣抹黑《國歌法》，年輕人衝動，容易給人洗腦，被利用作為衝擊法治的工具，大人們應該明辨是非，切勿人云亦云。其實草案條文不複雜，除非故意侮辱國歌，市民觸犯《國歌法》的機會不高，內地有同樣法例，鮮有人因此而受罰，便是最好證明。

《國歌法》勢在必行，泛民主派從中作梗也枉然，立法會不通過的話，也可以像「港版國安法」般直接在港實行，「港版國安法」最快兩、三個月後正式在港實行，亂臣賊子剩下來時間不多了，狗急跳牆，這幾個月難有清靜日子了。