《國歌條例草案》周三在立法會恢復二讀，警方預早於立法會及政總一帶加強布防，據悉警方動員逾三千名防暴警員戒備，因應有人發起圍堵立法會，警方加強外圍布防，除了大型水馬陣，立法會公眾入口對出外牆掛上白布，防止有人擲雜物。防暴主要在立法會外圍戒備，會用以快打慢策略，一見有人聚集會立即驅散。

見黑暴派文宣，他們的策略是不但包圍立法會，以聲勢震懾政府和建制派，還聲稱發動三罷，號召罷工罷課，阻塞港鐵，逼港鐵停駛，另呼籲同路人駕車慢駛，阻塞過海隧道。看反對派的部署，明顯不單止是為了阻礙通過《國歌法》，而且是在得悉人大要立港版國安法後，配合外面的反對聯盟，在香港組織一次大規模攤牌。

初步看來警方部署奏效，周三早上已分別在不同地區拘捕多名帶汽油彈及破壞工具外出的學生，在過海隧道一帶分別截停多輛故意慢駛意圖阻塞交通的車輛，深夜擲物干擾港鐵路軌也及時清理，可惜在部分港鐵站干擾列車關門未見有人被捕。

針對反對派的大動作，除了警方部署，立法會的建制派是否有足夠準備開戰？抑或是依然故我，照舊施施然去開會，當其舉手機器？他們會否一如既往，等候最後一刻才動身出發，隨時遇到交通擠塞或堵路便遲到缺席，任由會議流會，然後擇日重開？周三傳媒報道，原來起碼有二十位建制派議員一早作好準備，凌晨前抵達立法會大樓通宵守候，看來他們已經意識到要打一場硬仗。

如果建制派議員肯團結一致，齊心打一場漂亮的仗，有朋友建議，他們可以在立法會會議前一天黃昏時，分別通知所有建制派議員，帶齊簡單梳洗用品，愈簡單愈好，晚上先到金鐘某酒店集中，安排好房間過夜，翌日一早起床，步行到立法會大樓裏面吃早餐，早餐後開會，以避開人為的交通擠塞，或者反對派圍堵立法會阻止會議的陽謀。《國歌條例草案》還有幾天會要開，建制派如果想草案成功通過，還有好幾天要努力。

也有人認為，黑暴派奢言甚麼A計劃B計劃，其實都是煙幕，他們的真正目的是再次佔據立法會，以求成為全世界傳媒的頭條，向外國金主交代，所以他們說來說去，聲東、南、北，最後都是擊西，目標始終是立法會及《國歌條例草案》。本來《國歌法》本身沒有大不了，通過與否不影響大局，但反對派此次大張旗鼓全面進攻，擺明是有意藉這個法例打一場大仗，作為反抗港版國安法的下馬威，故這次守住立法會、通過《國歌法》這關，作用至少是打好首場大戰。