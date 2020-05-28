一名十五歲黑暴少年提堂，被指在元朗街頭投擲兩枚汽油彈。被告早前已承認縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，裁判官最終判以十八個月感化令。判決並不令人意外，令人意外的是裁判官所說的話，她大力讚揚被告是「優秀嘅細路」、「滿腔熱血」、「主動及樂意幫助香港」、「有上進心」、「追求公義」等等，別人不知就裏，還以為法庭頒發好市民獎。

一個打砸燒的小暴徒聽到裁判官的溢美之詞，不知可會飄飄然生出英雄感？他日會否再次走上街頭繼續打砸燒，甚至更進一步殺人放火？因為這是「追求公義」、「幫助香港」啊。所謂違法達義，做鬼也幸福，何況是做一個優秀的暴力慣犯！

無獨有偶，早前有裁判官在判案時狠批黑暴，到頭來卻被司法機構禁止再處理與黑暴有關案件，終審法院首席法官馬道立更聲言，法官公開發表不適當政見或損不偏不倚形象。何謂不適當政見？如果該名裁判官因為反黑暴而被調職，讚揚黑暴少年的裁判官為何不用被調職？

愈說下去，愈會看到司法界的雙重標準。最近「港版國安法」立法進行得如火如荼，消息指與國家安全相關的案件將不准外籍法官審理，不知司法界又會如何抗議？郭榮鏗已率先開火，大罵「荒天下之大謬」。真想問郭大狀，這樣做如何荒天下之大謬？他們言必稱美國標準，但美國法官可有是外籍的？美國會讓一個中國籍的人在美國審案嗎？

由此可見，容許外籍法官在香港審案才是荒天下之大謬。香港之所以亂成一團麻，暴亂之所以一浪接一浪，司法畸形是最大原因。別說審議國安法的法官必須只有中國籍，香港所有案件都應以此為標準；甚至乎，將觸犯國安法的洋奴漢奸拉上內地審、內地判、內地服刑更好。回歸近廿三年，特區司法刀把子一直掌控在外部勢力代理人手中，導致亂象叢生，是時候由中央奪回了。