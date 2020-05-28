「港版國安法」跟修訂草案中的《逃犯條例》比較，前者的震懾力遠大於後者。去年的反修例運動，反對派號稱動員到一、二百萬人上街，中大、理大的攻防衝突儼如實體戰爭。當時民間的抗爭力量如斯強大，然則，面對更嚴厲的「港版國安法」，香港街頭會否變得更腥風血雨？

我相信不會，要再破所謂二百萬人的紀錄不易，重複中大、理大攻防戰的激烈場面也很難。夫戰者，最宜一鼓作氣，再而衰，三而竭。反修例運動為時約一年，抗爭力量早已師老兵疲，難以為繼，要組織持久而有力的鬥爭活動，幾乎再不可能。

況且，香港人的熱情往往進銳退速，也經常變換花式。很多人以為二○一四年的佔領行動積下民怨，往後幾年選舉，建制派必然兵敗如山倒。事實上卻不然，在二○一九年的反修例運動爆發前，建制派在多次補選中大捷，不少人像是遺忘了要爭取更多民主聲音的使命感，直至去年十一月的區議會選舉，「投票選泛民」才重新成為潮流。

其實，香港特區的命格「火旺木焚」，人們最容易頭腦發熱，而且不是普通的發熱，而是熱到有時候會燒壞腦筋。正因如此，所以群眾經常愛找假想敵，早年風潮一到，便集體憎恨「地產霸權」，對此筆者從來一笑置之。如今風潮變了，去年整個社會運動，群眾幾乎沒有任何「仇富」情緒，一改而成「仇警」，警察便成了他們的頭號大敵。

以香港人的特質，所謂的反惡法、反警暴，也只會流行一段日子，這個潮流正開始褪色，街頭抗爭恐怕已是強弩之末，下一股風潮將會席捲而至，那就是移民潮。能移走的港人，部分便會離開；不能移走的，也會起勁地去談論這個話題，群眾情緒有了新的宣洩點，抗爭活動必然日漸冷卻。