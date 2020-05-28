新冠肺炎感染人數和死亡人數都令人震驚，美國死亡人數突破十萬，全國總確診數字逾一百七十萬，疫情慘不忍睹！然而，美國總統特朗普竟趁日前國殤日假期，輕鬆揮桿打高爾夫球去，且依然顧盼自雄，死都唔戴口罩！

特朗普此舉，有論者認為他是急於證明疫情已沒有那麼嚴峻，打球象徵生活回復正常。當然，佢都心急要令經濟重回正軌，畢竟如今距離總統選舉只剩五個多月，若生活不回復正常，市道蕭條，企業破產，領失業救濟金人數居高不下，對其選情絕對不利！揮桿打波，有其道理焉。事實上，各國無不急於令民眾恢復正常生活，之不過內心都是糾結的，民眾復市復工無不戰戰兢兢，像南韓，五月中一度零確診，然而因重新開放夜場如梨泰院立刻賴嘢，再出現近二百人感染群組。

而本港連續十多日沒有本地感染個案，特首林鄭月娥撰文談政府抗疫，稱已成功通過郵政署派發二百九十萬個銅芯抗疫口罩，又預告下個月將向市民免費派發一次性口罩。雖是「賊過興兵」，不過點都好過冇，尤其是老人家不必為口罩排隊通宵輪候咁淒涼！

此外，中三至中五昨日復課，港大感染及傳染病中心總監何栢良強調戴口罩係防疫關鍵，提醒學生切不可鬆懈，又說若無新傳播鏈，下月四日禁聚令屆滿後可直接取消。本港防疫之所以控制得還不錯，講真，歸功於大部分市民的自覺和自律。

經過沙士一役，港人外出食飯，已開始習慣用公筷；再經過新冠肺炎一役，更多人明白要保持「安全距離」，而許多食肆亦十分配合，如座位隔板、量體溫、放置消毒搓手液，老朽希望疫情即使已過，此種良好的習慣仍能保持。至於居家習慣，譬如像日本人進屋脫鞋換衣、先洗頭沐浴、用過嘅手袋背囊亦噴噴消毒劑；而勤洗手勿亂摸眼耳口鼻的意識亦加強了，無疑有助防疫。