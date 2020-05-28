美國由總統特朗普至國務卿等官員的嘴臉愈來愈令人憎惡，就是因為特朗普要繼續擁有世界無上權威，以「世界警察」為己任，甚或要全面支配國際社會的心態，變成今天不求公平公正，不論理據，只要美國說是，別人就不能說不的野蠻表現。在港版國安法的國家立法消息開始，美國就拉攏盟友不停批評是損害香港的做法，美國及盟友會採取反制行動，近日更揚言會在立法後制裁內地及香港。

美國對港版國安法立法如斯緊張，近日的發言比美國軍事部署的回應還要多，就凸顯出美國心中有鬼，令人不禁質疑，每個國家都有國安法例，香港是中國主權下的城市，為何不可以為國家安全立法？這項工作與相距萬里的美國有何干？國安法立法是為了確保香港社會穩定，令香港發揮國際金融中心地位有更好的基礎，對美資在港賺錢無往不利，也看不出美國反對的理由。

港版國安法只針對四種危害國家安全的違法行為，實施後反更安全、更自由地讓港人發表個人觀點或不同政治立場，沒有干犯國安法，根本不必擔心。美國聲言在人大通過港版國安法後制裁內地及香港，做法首先會傷及約八萬五千名美國公民在香港的生活，影響逾一千三百家美國企業在港搵真銀，而每年美國從香港獲利最少三百五十億美元。

事實上，美國若取消香港獨立關稅區地位，先會令中美關係惡化，再損害西方國家在港的經濟利益，將得不到盟友的支持。更何況香港的獨立關稅區地位，建基於中國及世界貿易組織法律共同確立和保護，是全球多邊主義貿易體制的部分，獲世貿各成員國認可支持，美國若施制裁，將加速美國脫離世貿和全球主流經濟體系，加速美國經濟體自我孤立化，嚴重損害美資在港利益，窒礙美資通過在港投資內地的巨大商業利益，特朗普能否承擔得起這連串及長時期的惡果？