本文見報之日，是《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（以下簡稱「決定」）交付十三屆全國人大第三次會議表決通過之時，一經表決通過及公布，便由公布之日起正式執行，而詳細法律條文和執行安排由人大常委會負責跟進制訂。

「決定」通過執行是體現全國全黨全軍十四億人民的鋼鐵意志和不可戰勝的保衞國家安全和統一的民族團結及衞國決心，無論遇到任何壓力和橫逆，全國軍民包括香港市民在內，都不容許任何內外敵對勢力把香港分裂出去，都絕不容許任何形式或名義把香港變成獨立或半獨立的政治實體，確保「一國兩制」不變形不走樣，行穩致遠，香港要落實「決定」已是全國的頭等大事。

今年是庚子年，但今天的中國已不是百多年前腐敗無能的滿清王朝，抵擋不住八國聯軍的野蠻侵略，清政府在鐵蹄下被迫簽署「庚子賠款」。今天的特朗普不要錯翻皇曆，以為香港是美國第五十一個州，玩弄老嫩漢奸黎智英和黃之鋒翻炒吳三桂引清兵入關的爛招，妄圖以《香港人權與民主法案》插手和顛覆香港。末代港督彭定康還以為可以發鴉片戰爭侵略中國的春秋大夢，違反國際關係的基本準則，粗暴干涉中國內政，公然推動所謂國際聯署反對人大「決定」。俄羅斯總統普京說得好：真理往往都是在大炮射程之內。據悉，解放軍海軍核潛艇部隊早前於渤海灣水下成功連續潛射四枚巨浪3型洲際導彈，準確命中我國西部預定的打靶目標。巨浪3型洲際導彈的射程可達萬二至萬四公里，換句話說，我國潛艇部隊毋須航行至遠海，只要在渤海灣天然而安全海域內發射，便可直接射擊美國本土任何一個要打擊的目標。

無獨有偶，五月下旬召開的十三屆人大會議的第五項議程，一錘定音。在國家層面，為香港解決回歸祖國二十三年都未能解決的國安問題，真是予國人及世人一派「任憑風浪起，穩坐釣魚船」的氣定神閒大國施政管治的宏偉氣魄和制度自信，任何顛覆分裂破壞國家統一和領土完整的圖謀都一定不會得逞的。

渤海灣在百多年前那段弱國無外交的國破家亡的慘痛歷史悲劇，作為華冑子孫永遠不會把國恥忘記。英帝國主義者悍然發動鴉片戰爭首戰廣州敗北，轉而揮師北上入侵渤海灣，劍指當時清帝王朝所在的北京，道光皇帝軟弱屈膝簽約割讓香港。及後八國聯軍入侵，也是由渤海登陸進侵直逼清帝王朝，慈禧太后倉皇出逃。百年後的「一國兩制」香港在祖國強大的支持下，難道還可以讓反中亂港和「港獨」分裂勢力，在美英為首的西方霸權主義者的支持和策動下，顛覆奪權成功嗎？讓香港在「香港獨立」的旗幟下公然分裂出去嗎？所有在香港的中國人都絕不可以在我們這一代容許發生這樣對不起國家、對不起列祖列宗、對不起後代的國恥出現。

保衞國家安全，人人有責。早日落實人大今日通過的「決定」，香港才可以徹底平息暴亂，確保國家安全利益，香港才可以重新出發。