世界視線：防華影響力滲透　美歐緊盯意大利

作為最早推行封城措施的歐洲國家，意大利正靜悄悄走出新冠肺炎疫情。該國政府宣布將於下月三日起，恢復國內外自由通行。意國全面解封，意味着歐洲的「後疫情外交時代」揭開序幕。無論是美國還是歐盟的外交智囊和輿論，都緊緊盯住意國政府未來的一舉一動，並且不約而同指出要提防意國淪為「中國的木馬」。

意大利不僅是首個加入中國「一帶一路」倡議的歐盟國家，而且在新冠肺炎疫情期間進一步與中國加強關係，中方曾先後派出三批醫療專家援助該國。意國還接受了俄羅斯、古巴等國的醫療援助。與此相反，由於歐盟和美國在疫情初期均未對意國提供實質性援助，因此與意國政府疏離。

中、意聯手抗疫之初，曾高調彰顯兩國友誼，隨即引來反華反共國家和地區的文攻筆伐。雖然兩國政府爾後改為低調，但已引來意國反對派和歐美國家警惕。輿論不僅將意國形容為「中國的木馬」，還將之定義為中美爭奪歐洲的「邊界線」，凸顯該國的地緣戰略價值。

對於中國來說，單憑疫情期間的對意援助，並不足以維持兩國穩定長期的戰略友好關係，一旦現時執政的「五星運動」下台，新政府便有可能在美國和歐盟影響下大幅改變對華政策。因此，對北京來說，在疫情結束後兩國是否能推進實質和關鍵性的合作項目，便成為衡量兩國關係前景的最重要標尺。例如，意國會否堅持採用華為的5G技術？該國是率先採納華為技術的歐洲國家，美國國務卿蓬佩奧去年十月專程訪問羅馬，試圖說服意國打消念頭，但不成功。從此角度而言，中美在意國爭奪的是科技與市場的「邊界線」。

另一邊廂，歐盟在抗疫措施上的混亂與無力，令歐洲一體化的作用遭到嚴重質疑。歐盟本已遭遇英國脫歐及俄羅斯西進的困擾，意國融入一帶一路將令布魯塞爾的影響力再被削弱。歐盟近期已就中歐關係作出調整，將視中國為主要競爭對手，後疫情時代的對華政策亦趨強硬。因此，在防範中意兩國過度靠近的問題上，歐盟與美國的利益是一致的。