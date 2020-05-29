功夫茶：每逢大事必龜縮　避政司長瘟臭屋

尋人！尋人！功夫茶最近聽到好多市民喺度搵人，搵一個六十幾歲中國籍婦女，加大碼身材，姓鄭名若驊，又名「司底驊」，綽號「避政司司長」，據報真實職業係喺政府任職律政司司長，疑似長期失蹤，希望見到佢嘅熱心人報料。

點解搵得「司底驊」咁急啊？梗係啦，自從上個禮拜「港版國安法」出爐，驚天動地，普羅市民都想知發生乜事，鄭司長掌管特區律政，佢唔解釋邊個解釋？點知到咗全國人民代表大會尋日表決，通過「港版國安法」立法，咁重要時刻，鄭若驊都冇親身出嚟解釋，「匿埋」做「鍵盤戰士」，只係喺五日內三次發文，以網誌回應講解國安法如何維護國家安全，喺報章寫篇嘢講兩句交差就算，難免引人懷疑佢身在何方？

抗疫期間，好多人一窩蜂走去行山，發生多宗傷亡事件，阿鄭司長雖然有傷在身，但隻手傷啫，隻腳冇嘢喎，行得走得，前排有單銀行職員在家工作變咗行山，司底驊咁怕見人，會唔會去咗深山避世啊？最怕佢學港女打卡，一時失平衡差錯腳跌咗落山。大家有冇去西貢東壩、飛鵝山自殺崖呢啲黑點搵搵，有冇喺山邊聽到嬌柔嗲聲呻吟啊，哎吔，哎吔，唔係遲啲搵番得棚骨，變咗正宗屍底驊就該煨囉！

如果要出動警犬刮阿司底驊，唔該首先去佢官邸摷摷聞聞，好多獨居老人出咗事，有一陣濃烈臭味傳出嚟先發現死去多日。就算冇死，咁多日冇蒲頭，匿埋深閨沉迷上網打機，隻手有舊患未必方便搞衞生，垃圾司長瘟臭屋，諗起都惡心。

以上純屬合理揣測，鬼叫司底驊每逢特區發生大鑊嘢，都例必龜縮唔見影，唔係出咗事又點解釋啊？不過發生喺司底驊身上嘅事，又真係好難解釋嘅。自從佢喺一八年一月上任律政司司長後，醜聞不絕，佢老公潘樂陶住所僭建、自己涉「秘撈」仲裁及沒有申報利益等等，兼且民望長期「墊司底」都唔使丟官。而且但凡有佢份孭飛，例必出事，小事化大，大事變暴亂。修訂《逃犯條例》，作為主要推手的鄭若驊解說不力，立法會保安事務委員會五次相關會議，竟然夠膽死缺席四次，公眾冇辦法獲得充分說明，引發示威暴潮。

司底驊衰嘢數極數唔完，應告不告，包括壹傳媒黎智英在內嘅三十九名佔中搞手，五年來依舊逍遙法外，反修例暴潮超過八千人被捕，只係檢控咗千幾人，律政司淪為黑惡保護傘，無論市民、學者甚至政界都叫炒佢魷魚以息民怨，但佢霸着茅坑不拉矢，賴死唔走。法治崩壞，罪人唔使搵，捨司底驊其誰！