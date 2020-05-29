產評：聯匯信心現裂痕　港府須慎重應對

香港正處於上世紀八十年代前途問題以來最嚴重的政治風暴！「港版國安法」牽動了中美攤牌式角力，不但對雙邊經貿構成嚴重影響，更令人擔心港元與美元掛鈎的聯匯制度會否成為犧牲品，危及港元資產。港府實在有責任盡快深入研究港美關係變化所衍生的問題和風險，加以應對和向外解釋，以穩人心，否則信心危機持續發酵，後患無窮！

其實，自去年底美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》後，華府針對香港出招只是時間問題。正當疫後中美貿易、科技、金融戰再度升級，大量在美上市的中概股擬改道香港掛牌之際，此時此刻加上「港版國安法」，可謂「完美風暴」，無人能躲避。

本來，香港出口美國的貨量不多，即使美國真的取消香港獨立關稅區地位，關稅問題對經濟衝擊未必太大，但香港出口高度依賴中美轉口，這一點美國該充分掌握，一旦針對轉口作出制裁，香港經濟必雪上加霜！

更令港人自危的是港匯穩定。雖然香港外匯儲備龐大，有美元在手，港元與美元掛鈎與否，理論上是香港內部事務，但實際上，若美國針對一些目標港企或中企在國際貿易上使用美元結算，則足以動搖聯匯制度。目前全球近兩百個國家、逾七千家金融機構透過「環球同業銀行金融電訊協會」（SWIFT）系統交換匯兌信息，其處理量已佔全球跨境支付流量的四分之一，是美國控制美元國際流通性和維護美元霸權的工具。過去美國就曾透過在SWIFT結算設限，以制裁諸如伊朗等國家。有此背景，在中港與港美關係生變下，外界對聯匯制度的擔憂絕非杞人憂天。

香港內亂未平，經濟衰退，又捲入中美角力漩渦，這些年以香港作為地區財富管理中心的內地和國際富豪，正重新評估香港地位，進而減少在港操作以分散風險。面對經濟轉差和走資壓力，若美元流量受限而長期有出無入的話，將影響港元流通量，後續的結果是港元資產遭拋售，企業融資困難，港股作為中企境外融資平台的功能必大打折扣。最終可能是保得住聯匯，卻輸掉經濟及蒸發港元資產價值，豈不是世紀災難？

危局當前，港府不能再視若無睹，宜多做實事，盡快評估事態發展，檢討金融體系各環節的操作與風險管理，制訂方案並向外解畫。始終金融是香港經濟的大動脈，容不得有失，國際金融中心地位亦需國際資金參與。當局必須謹慎應對，積極回應疑慮，全力化解危機！