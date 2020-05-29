正論：港澳兩制若泥雲　一念地獄一天堂

千呼萬喚始出來的「港版國安法」如期獲全國人大高票通過，反對派聲嘶力竭抹黑為「一國一制」之際，美國亦沒有閒着，露出猙獰面孔威脅制裁中港。有洋人撐腰，黑暴肯定乘勢再起，香港亂局依然未了。同樣實行「一國兩制」，香港一片混亂，澳門卻一片太平。花開兩朵，各表一枝，一條港珠澳大橋，相隔的不僅僅是兩個特區，更是地獄與天堂之別。

澳門這一制的成功，反襯香港這一制的失敗。過去香港各方面條件都比澳門優勝，地方比澳門大，家底比澳門厚，回歸也比澳門早，卻出現截然相反的結局。回歸二十年，澳門由基建落後、治安敗壞、黑幫橫行的「梳打埠」，發展成以博彩旅遊業為龍頭，以服務業為主體的繁榮城市，人均GDP躍居世界第二。反觀香港回歸近二十三年來一直原地踏步，不思進取，人均GDP被澳門超越近一倍，這場黑色暴亂更將香港進一步推入深淵，攬炒一語成讖。

面對香港爆發前所未有衝擊國家安全紅線的暴亂，國務院港澳辦主任夏寶龍表示中央已忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預，不管如何都不會動搖中央落實「一國兩制」和訂立「港版國安法」的決心，的確為香港撥亂反正打下了一支強心針。問題是，香港的亂象遠不止此，由司法到立法，由經濟到教育，由治安到房屋，莫不問題多多。單是政治亂象這一環，回歸後一波未平一波又起，○三年反廿三條、一二年反國民教育、一四年佔中、一六年旺暴，去年的黑暴更是延續至今，中央現在才出手無疑已經遲了。要是早早便果斷出手，香港又豈會經歷這麼多的折騰？反中亂港勢力又豈會這麼的膽大包天？

不怕不識貨，只怕貨比貨。香港由一隻會下金蛋的鵝，變成一隻風乾的臘鴨；而澳門則由一隻不起眼的醜小鴨，蛻變成展翅高飛的鵬鳥，原因何在？廿三條立法在香港費盡九牛二虎之力也未竟全功，在澳門卻輕舟已過萬重山，很早便完成立法，半點反對聲音也沒有，這顯然不是「一國兩制」設計出了問題，而是在執行上出了問題，是人出了問題。若以為一條「港版國安法」就能解決香港所有問題，顯然是太傻太天真。

誠然，香港國際交流頻繁，政治背景複雜，反華勢力一直以香港為橋頭堡，反而澳門愛國力量根深柢固，反中亂澳在澳門沒有市場，這些都是澳門這一制比香港那一制成功的原因。但說到底，若人的因素得以解決，香港未必淪落至此。反對派逢中必反、逢港府必反固然令香港寸步難行，但港府無能不作為、中央放任自流，難道沒有責任嗎？長期以來，中央對港政策畏首畏尾，一味和稀泥，反對派勢力則日益壯大，愛國愛港勢力只有不斷萎縮，「反中亂港一條龍，愛國愛港一條蟲」成為特區寫照。港澳辦前主任廖暉在位十多年，從未對香港事務說過一句話，更是咄咄怪事。要不是中央不聞不問，把「五十年不變」當成「五十年不管」，外部勢力可以在港如入無人之境嗎？

更不堪的是，中央用人不當，替港人選擇的四位特首皆不孚眾望，董建華老實而愚蠢，曾蔭權貪得無厭，梁振英無所作為，林鄭月娥完全「唔打得」，結果授人以柄，部分市民將對港府的不滿轉到中央身上，以致人心漸行漸遠，本土化及港獨病毒沉渣泛起，終於借反修例來個總爆發。不難估計，即使國安法在港落實，反對派一樣會傾盡全力反撲，依然難有安寧。尤其是法案細節未明，有沒有追溯期未定，如何審判未知，一旦中央再次怯於外部勢力施壓，罰則不痛不癢，有法等於無法，也是沒有意義。

事實上，香港司法刀把子一直由外部勢力代理人掌握，容許外籍法官審理特區案件，他們沒有國家觀念，甚至只為別國利益服務，結果「愛國愛港受重罰，反中亂港獲放生」屢試不爽，法治不彰，是非顛倒。由壹傳媒黎智英到其豢養的政客，由有頭有面的反對派人物到無名小卒政治炮灰，莫不獲得司法厚待，可以輕判就輕判，可放生就放生。日前審結的一宗黑暴案，涉案十五歲小暴徒被裁判官大讚「優秀」、「滿腔熱血」、「樂意幫助香港」，令人側目。司法中人身在漢營心在曹，港府及政客甚至同聲同氣指其為一國兩制的體現，助長歪風，特區焉能不亂？珠玉在側，覺我形穢。澳門司法海晏河清，沒有反中勢力作梗，自然天下太平。

至於十五歲的少年竟淪為暴徒，考評局竟出現賣國試題，教協竟鼓吹師生參與暴亂，莫不反映本港教育亂象叢生。單是國民教育，香港至今無法推行，澳門學生則由幼稚園開始接受國民教育，年輕人自小已有愛國觀念，跟香港簡直不可同日而語。如果說，年輕人是一個城市的將來，香港有沒有將來已是寫在牆上。

再說，澳門年年派錢，急民所急，今年更因應疫情而提早派發一萬元，兼有八千元消費卡，澳門人抗疫也幸福；反觀香港派錢一團糟，前年派四千元派到天怒人怨，今年派一萬元又拖拖拉拉，口惠實不至。另一方面，香港深受南亞人蛇問題困擾，警方打擊不力，甚至被質疑與操縱南亞兵團的黑社會勾勾搭搭，而港府一味敷衍塞責，既不願退出《禁止酷刑公約》，又不願重設禁閉營，假難民問題成為沉重財政負擔和治安毒瘤。澳門沒有假難民問題，人人安居樂業，一失一得，一辱一榮，管治水平高下立判，不就是香港所託非人，澳門深慶得人嗎？

「善為政者，弊則補之，決則塞之。」習近平引用《鹽鐵論》名言對澳門執政者作出寄語，何嘗不適用於中央治港方針？中央既已看到香港成為國家安全的突出短板，並用實際行動修補漏洞，「港版國安法」立法便是重回正軌的第一步，只要下定大決心刮骨療毒，改頭換面，香港這一制不難浴火重生。