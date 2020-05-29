因為「港區國安法」，美國威脅要制裁中國，包括香港，這顯示出美國虛偽的霸權主義。

霸權主義，因為美國政府以為統治着全世界，任何國家都要聽它的命令，不聽，它便有權施加制裁。虛偽，美國以為它代表上帝，在世界行「公義」。但是，美國政府從來都不行公義，在國內欺負弱勢社群、少數民族，在國外進行劫掠，推行國家恐怖主義，所有政策措施，哪有遵從它所信奉的上帝的教誨，反而近年的表現，口頭上說着上帝，實際上像中世紀十字軍東征，用宗教之名，行劫掠之實；也像近幾個世紀的一些西方傳教士，一手持念珠，一手持槍，推行奴隸買賣、鴉片戰爭。

要制裁香港，美國為的不是要在香港建立人間樂土，且看美國本土的窮人、少數族裔是怎樣生活，也看美國進侵伊拉克、阿富汗製造怎樣的人間悲劇。制裁香港，美國只是為了對付中國，對付中國，因為美國覬覦中國的財富，妒忌中國的成就，擔心中國超越美國，使它再不能以霸權主宰全球，是貪嗔癡的典型體現。對付中國，便連帶對付香港，無所不用其極。

面對着這樣邪惡政權主宰的國家，就算沒有「港區國安法」，沒有其他任何藉口，它都會憑空製造理由。一如當年以小瓶洗衣粉來充作「化學武器」作為侵略伊拉克的理由。美國國務卿蓬佩奧在中央情報局局長任上已公開宣傳揭美國是以謊言欺騙作為政策，這樣的國家怎可與之說理，或期望它有理智呢？總統可以呼籲民眾注射消毒液來治疫防疫，還有甚麼瘋狂的行為政策它們不會濫用呢？

只要中國不屈服，不以財帛子女供養美國的當權者，美國必然對付中國，也必然對付香港，這是美國霸權主義沒落對中國產生的必然後果。不認清這個形勢，不認真應對，在中國人來說，不僅是綏靖主義者，而且是無知癡呆，更是賣國漢奸，國之公敵。而讓美國以霸權屈折中國，使其霸權更無節制，在美國國內國外都可以實行寡頭壟斷的暴政，損害的不只是中國人民的利益，更是全球全人的利益，是世界之公敵。

從新冠肺炎防疫治疫便已看到美國與中國兩條道路、兩種制度的差別與競爭。一方面，美國是為少數當權者利益，不惜放任疫症，讓數以萬計的美國人民病死；另一方面，中國是傾全國之力，救治任何一個國民，且力之有餘，出援其他國家。不要迷信虛偽的謊言，信奉上帝的民主與無神論的共黨政權，在人命上便見出高下，香港是站在哪個方面呢？