香港反對派最大問題是狂妄無知，從來不懂得妥協。回歸後他們利用部分港人恐共仇共心理，不斷興風作浪，渾水摸魚，結果嘗到了一些甜頭，或者說取得了一些「勝利」，包括成功阻止廿三條立法及國民教育等等。尤其是去年爆發的反修例風波，反對派不僅迫使港府撤回修例，並通過黑色暴亂奪取區議會控制權，於是乎頭腦膨脹，企圖繼續攬炒下去，在立法會選舉中再下一城，直至徹底奪取香港管治權，將香港變成脫離中央的政治實體以及西方反華基地。

然而，反對派顯然高估了自己，低估了中央維護國家安全的決心。他們不知自量，將中央的包容視為軟弱、忍耐視為退卻，以致得寸進尺，為所欲為，一步步挑戰國家底線，終於激起中央強烈反擊。「港版國安法」正是反對派逼出來的結果，他們搬起石頭砸自己，又怨得了誰？

政治是妥協的藝術，偏偏反對派逢中必反，從來不知妥協為何物。他們以為有洋人撐腰，將香港市民綁上戰車，就可以跟整個國家對抗，殊不知這根本是以卵擊石。對中央而言，有些事情可以商量，有些底線不容挑戰，特別是涉及國家主權及安全的原則問題，從來沒有退讓空間。中國人連鳥不生蛋的釣魚島及南海島礁也不放棄，有何理由放棄香港？反對派鼓吹「革命」，無知廢青叫囂「獨立」，只能證明他們腦袋有問題。共產黨才是革命的老祖宗，近百年來經歷無數磨難，愈鬥愈強，香港這班政治小學雞班門弄斧，可謂貽笑大方。

說到底，香港是中國的地方，中央不僅擁有全面管治權，而且負有維護國家安全的重大責任，當反中亂港勢力肆意挑戰國家底線，外部勢力公然介入香港事務，而特區政府又無力控制局面時，中央就有責任和權利出手。「港版國安法」只是牛刀小試，其餘動作勢必陸續有來，如果反對派繼續掙扎搗亂，等待他們的將是徹底滅亡。