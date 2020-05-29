有留意最近熱門的搜尋字詞嗎？人人都在議論紛紛「制裁」，西方國家大合奏說制裁中港，回應中央推動「港版國安法」直接在港實行。美國國務卿蓬佩奧已向國會提交認證報告，不再承認香港擁有高度自治，換句話說，不再保證香港享有特殊待遇，包括獨立關稅區地位都可能取消。

外間對「制裁」一說半信半疑，美方不是沒有能力，而是很多制裁方法均具極大殺傷力，但考慮到與中方在貿易談判，而且美國商家在香港擁有龐大的利益，一旦下令制裁不但難回頭，而且殺敵三百，自損一千，特朗普以商言商，真的會出手嗎？

港官都說不怕，稱市場早有預期，消化一部分消息，相信對經濟打擊輕微。反對派則額手稱慶，高叫這一天快點來到，與之前聽聞港版國安法時如喪考妣，簡直天淵之別，美爹終於肯出手了，還不跪地多謝！

傳聞美方制裁方法包括凍結港官及建制派在美資產或拒發簽證，有議員認為資產可以變賣，不去美國亦非大損失，而香港對美國的貿易多屬轉口，加關稅影響輕微。網民的反應則覺得這些人是色厲內荏，其實心裏怕得要命。最近便有風向指人大常委會可加入日落條款，當廿三條立法後，港版國安法將移除出《基本法》附件三。

不知這些消息是從哪方面傳來，但被演繹為中方替自己設下台階，隱含一點退縮的意味。亂世謠言滿天飛，真假難辨，大家都在猜度中方如何面對制裁。人大替港立法初心就是迅速止暴制亂，就算外國反彈力度來勢洶洶，絕對不能畏縮，怯就會輸一世。看看港府在暴潮起初跪低，結果便一直輸到尾。前車可鑑，中央難道會重蹈覆轍？打鐵還需自身硬，洗濕了頭便要繼續下去，一個小小特區還不能整治，嚴重影響管治威信。港版國安法勢在必行，只會有加辣可能，別妄想亮了的劍會收回。