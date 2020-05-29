周三立法會開始辯論《國歌法》，反對派全面攤牌，發動大三罷，阻塞交通主要通道，破壞港鐵系統，包圍立法會，並號召支持者到各區舉行街頭集會，進佔部分商場，並且在幾個人潮密集區打街頭游擊戰，要在全國人大通過立「港版國安法」前施下馬威，配合美國取消香港優惠貿易地區的威脅。這次的全面攤牌行動是否成功呢？

美國的威脅，無論是取消香港特惠進口關稅地位也好，呼籲美資企業從香港撤資也好，禁止最新科技產品輸港也好，都應該一早在北京估計之內，種種姿態只表現他們色厲內荏，沒有多少新招數。

香港這邊，警方部署出色，令大攤牌變成地區性騷擾。大三罷一如既往，缺乏響應，未見有甚麼商號罷市，生意照做，甚至連黃店都未見支持，繼續營業；響應罷課的只限上街參加集會的小撮學生，各中學復課順利；沒有哪個機構出現有規模的罷工，連職工盟屬下的工會和號稱全香港最大工會的教協都未見作任何表示。如果能夠順利癱瘓港鐵，還可以向外宣稱大三罷成功，豈料對港鐵的破壞一早被警方識穿，發動不起，結果可說全面失敗。

連包圍立法會這招也一早被破解，反對派唯一可做的，是選幾個繁忙地區組織群眾作街頭集會騷擾。不過這些集會的參加人數，比較半年前同類集會銳減很多。連中環及灣仔兩區都缺乏足夠人力支撐，最後只得移師旺角來一場街頭混戰，可見此役反對派的動員能力大減，已成強弩之末。

今次的大攤牌明顯依賴十多歲的中學生作骨幹，早上十多人被捕，其中就有學生在學校區內攜武器和汽油彈者。另傳媒照片所見，銅鑼灣和旺角被捕者被警察押住排隊上警方巴士的，大多數都是沒上手銬索帶，身穿校服的中學生。事後在九龍城警署外，通宵等候消息的家人，不少都是家長。

看見了這麼多的學生被拘捕，很多朋友都覺得難過，被捕的幾十上百人都是穿着校服，不曉得他們是否攜帶武器，身上有沒有藏汽油彈，日後是否被控嚴重罪名。朋友認為他們很可能不清楚自己所作的事，只是被人荼毒誤導，當了炮灰。周三是疫症長期停課後首日復課，已有這麼多學生被拘捕。他們的學校和教師到底怎樣教導學生？勸他們遠離暴力，還是煽動上街，聲言誓為後盾，不離不棄？不少號召學生上街的學校有所謂「反修例關注組」去發動，教育局是否應仔細追查有沒有學校和教師犯法，自己一面躲在背後享高薪厚職，一面把學生推到火線？千萬別放過那些幕後鼓動指揮的黑手。