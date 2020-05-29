說立法會是垃圾會豈是無因，昨日《國歌法》進入第二日的二讀審議程序，現場又是一片混亂，民主黨許智峯更走向主席台前拋擲泥漿狀的「腐爛植物」，登時惡臭滿室，更有議員不適嘔吐送院，最終要警方和消防處理，不排除檢控肇事者。

事後許智峯還理直氣壯聲稱，他拿出早兩天已腐爛的「植物」，是希望梁君彥及建制派感受腐爛的滋味，並以此影射腐爛的制度、一國兩制及法治云云。垃圾會進一步淪為逐臭場，而投擲屎彈的還是一位月薪近十萬元的民選議員，香港墮落到甚麼程度，由此可見一斑。

有怎樣的議員，就有怎樣的選民。今日議員可以在垃圾會掟屎彈，下次會否索性拉下褲子在議事堂撒野？甚至掟汽油彈、鏹水彈？再看一看黑暴「裝修」、「私了」無法無天，只要別人不合他們之意，不用講道理，不用講法律，見人見舖就打砸燒。明乎此，選民就是黑暴，黑暴就是選民，選出來的議員自然也是一路貨色。

事實上，許智峯發神經已非第一次，在區議會也是以暴力聞名，入到立法會更是變本加厲。大家一定記得「峯搶手機」事件，前年在立法會大樓內搶去政府女高級行政主任手機，最終鞠躬道歉都不能收科，惹上官非，遭法庭裁定普通襲擊等罪名成立，但獲輕判二百四十小時社會服務令及罰款三千八百元。

顯而易見，正是司法慈悲為懷，反對派永遠獲得輕判或放生，才會令他們愈來愈目無法紀，愈來愈惡向膽邊生。許智峯搶完電話擲屎彈，皆因自恃有司法保護傘之故。國務院港澳辦主任夏寶龍直言，中央對香港亂象忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預，無論如何都不會動搖落實「一國兩制」和「港版國安法」的決心。既然反對派為了拖垮《國歌法》無所不用其極，專治洋奴漢奸的「港版國安法」落實後，許智峯之流再敢在議會阻礙全國性法律在港執行，一律依法斬立決。