中共在香港特區推行「港版國安法」，美國帶頭反對，放出核彈，威脅取消獨立關稅優惠。可憐白宮決策層太多「聰明笨伯」，完全打錯算盤，一旦出手，非但是替對手送上資糧，更會為自己種下無窮禍根，弄不好的，隨時影響總統特朗普連任之路。

上月本欄已經斷言，新冠肺炎疫情過後，北京非但不會協助香港振興經濟，反而會希望特區先過一段窮日子，使那些以反中為己任的香港人深刻反省，保持安定繁榮的重要性。文章發表時，實施「港版國安法」的消息尚未傳出。

實際上，阿爺根本不怕香港經濟短期受創，更希望離心離德的一群趕快離開，美國取消關稅優惠，正好幫上大忙。如果特朗普制裁香港，不但助了人，還會害了己。前年，美國在香港賺取了三百三十八億美元，在所有貿易夥伴中，對港的出超排行第一。美利堅是商人主導的國家，他們利益受損，一股怨氣就會發洩到現政府頭上，特朗普是在連任路上自製麻煩。

若然制裁不成功，香港經濟地位如如不動，特朗普政府面上無光，是平白替競選對手留下攻擊的口實。要是制裁成功，香港廠商接連倒閉，獅子山下餓殍遍野，美國選民也未必認為是現屆政府打了漂亮一仗。因為推行「港版國安法」的是北京政府，到頭來受最嚴厲制裁的卻是香港普羅大眾，無論如何，在道理上也難說得過去。如果更不幸，有一、兩個香港貿易公司老闆或員工陷入困境，一時想不開而自尋短見，消息在美國傳開，特朗普的政敵一定大做文章，說伯仁是因他而死，白宮主人便要陷入尷尬境地。

檢點下來，美國的制裁不論成功與否，特朗普都是輸家。反倒中南海的主人們卻是穩坐釣魚船，香港這一局棋無論怎樣，結局只會是贏。