疫情下停課近四個月嘅莘莘學子，高中學生率先復課，周三早上七時許，老朽恃着兩蚊雞老人家乘車優惠，特別出去睇吓東鐵線情況，但見每站都有警察守住，列車並沒有受到影響，而久違了穿上校服嘅學生又出現眼前！重回校園，有些學生擔心放假太久，一時未必能適應；有些擔心停課期間上網學習，進度有延後，擔心功課會有壓力；有些喜見久違嘅「死黨」，百般滋味在心頭。

看到網絡一個段子，充滿戲謔：「一月離校五月回，童音未改視力衰。同學相見不相識，驚問胖子你是誰？」過癮過癮！視力衰也許是機不離手或上網學習對得多電腦致之，然而，屈居家中，無所事事，食得多垃圾零食，變成肥仔、肥妹未免令人氣餒！

然而，也有學生靜坐抗議國歌立法，荃灣區多個中學反修例關注組就發起「和你返學」罷課活動，荃灣西樓角花園有學生聚集，有人舉起標語和旗幟遊行，到達學校才自行散去，返校上課。

講真，難得復課，部分學生仍不珍惜學習機會，係都要令校園容不下一張寧靜嘅書桌！本報尋日頭版有一張大相，乃立法會恢復《國歌條例草案》二讀，大批示威者出嚟搞事堵路，警方喺銅鑼灣截查近百人，他們排排坐在一商廈門外，從圖片所見，女仔都唔少，老朽相信當中有唔少高中生，學唔返，情願出嚟搞事！

日前有個十五歲少年喺港鐵站跪求港人「三罷」，佢張紙牌寫道：你哋班成年人，仲為咗自己利益賺錢，但你屋企已經畀人侵犯緊。如果你真係想光復香港，無任何嘢可以成為你嘅藉口。看官，如此腦殘，就係冇聽剛逝世嘅何鴻燊呼籲，人生至緊要讀書。有人話，讀書到最後，是為了讓我們更寬容地去理解這個世界有多複雜。多讀一點書，你就會明白成年人不是「為咗自己利益賺錢」，生活從來不易呀，年輕人！