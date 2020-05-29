「港版國安法」獲人大通過納入《基本法》附件三，針對四種危害國家安全的違法行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港事務，在港實施以確保香港的穩定，及不會被外國勢力滲透。這幾項防亂防危害國安的動作，對惡行昭彰的美國影響最大，反對港版國安法通過施行，當然是美國糾合的國際聲音最大，可是這些沒有基礎的反對，不尊重主權國立法，怎會獲得支持？

沒有一個國家不為主權及領土完整訂定國家安全法，美國與國家安全相關的法案多不勝數，但誰會去理會這類屬於美國的事？因此從來沒有別國發聲。為何通過港版國安法在中國主權下的香港特別行政區執行，美國卻帶動其盟友諸多意見，更揚言會制裁北京及香港？這是因美國恐怕失去香港這個搞事基地，故要做最後的抗爭。

港版國安法出台，無論有否追溯力或以行為的延續性去界定是否違法，最重要就是通過法例就能掃除外國和境外勢力干預香港事務。既然反對派常常掛在口邊說要維護香港司法的核心價值，又沒有違法，國安法又何足懼。美國現時凡是反華的也會採用，鍥而不捨糾眾追究新冠肺炎的源頭是中國，今次干預中國主權下立法，大力反對通過執行港版國安法，盡顯其作賊心虛。國安法並沒有指明香港受到美國干預，縱然是事實，特朗普政府也不需要「主動伸個頭出來被人斬」，更揚言取消香港的特殊待遇和關稅優惠。

自視過高向來是特朗普的「優良基因」，個人習慣就是「說了算」，是算數不幹的算。事實上，美國的國際影響力已大不如前，而國際貿易及金融中心的香港並非以美國為單一市場，內地對外開放更與全球建立貿易關係，香港的獨特角色和地位繼續發揮，只要斬除外力滋擾影響，香港依然能夠發光發亮。