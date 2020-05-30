世界視線：總統修理社交網　美言論自由虛偽

美國社交網站Twitter在總統特朗普的貼文加上「事實查核」連結，提醒用戶對特朗普有關「郵寄投票會出現選舉舞弊及詐騙」的言論，進行查證。特朗普老羞成怒，簽署行政命令，尋求限制《通訊規範法案》對社交媒體提供廣泛法律保護，又狠批社交網站限制言論自由，並干預其大選選情，甚至威脅會關閉它們。

特朗普貴為一國總統，所言所行不僅代表「個人」，更是代表國家，其享有的「言論自由」理應比無勢無權的平民百姓為低。然而，特朗普卻壓根兒不管這一套，近的有聲稱服用治療瘧疾的藥物可防治新冠肺炎，立即遭全球各地專家駁斥（哪怕他聲稱「以身試藥」）。再遠一點的則有二○一七年，特氏在Twitter發文，稱如果時任北韓外長李勇浩附和「小火箭人」（指北韓領袖金正恩）的想法，「他們的日子不會太長久」，被外界解讀是在對北韓宣戰，涉嫌違反Twitter方面「使用者不得做出暴力或鼓吹暴力的威脅」。

特朗普作為總統，真的要對別國宣戰，自有法定的程序可走，亦應循正式的官方渠道發放相關資訊，而非在社交網站大打嘴仗。饒是如此，Twitter以相關言論「具有新聞價值」為由，拒絕刪除。眾所周知，特朗普在Twitter擁有數以千萬計追隨者，對該公司來說無疑是「最有價值的使用者」，Twitter對特朗普多番縱容，結果現在遭「反咬一口」，不可謂不諷刺。

美國號稱言論自由的世界典範，其實是不管政客抑或媒體，各有各的隱藏議題，各有各的雙重標準。早前有報道指，Facebook刪除了六百多個頁面、群組和帳號，當中包括近三百個伊朗帳號，罪名包括「利用社交媒體造謠」、「進行政治宣傳」以及「推動有利於伊朗的政治敍事」等，不一而足，其中除了「造謠」拿得上枱面，其餘皆屬「言論自由」範疇；反觀《華爾街日報》今年初刊登題為「中國是真正的亞洲病夫」的評論文章，卻可以毫髮無損，由此可見，「美式言論自由」確實存在，但有些人顯然要比其他人更自由。