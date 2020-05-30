正論：國家安全至上　哪怕制裁似虎

一犬吠影，百犬吠聲。自中央祭出「港版國安法」後，不僅本港反對派坐立不安，西方反華勢力更是氣急敗壞。美國率先表明會作出嚴厲制裁，擺出如狼似虎狀；英國亦不甘寂寞，拿起過氣的BNO說事；就連加拿大、台灣等蕞爾之地都跟在美國屁股後面裝腔作勢，拾人牙慧。敵人反對的我們要加倍擁護，事實證明中央這一招擊中敵人要害，只要堅定決心將國安法落到實處，別說洋奴漢奸難逃法網，外敵再強始終都要知難而退。

美國國務卿蓬佩奧在全國人大通過「港版國安法」前夕率先出招，向美國國會提交報告，確認香港未能維持高度自治，不再保證可以繼續根據美國法例享有回歸前的相同待遇，暗示將取消香港獨立關稅區地位。總統特朗普亦表現得成竹在胸，叫人等待公布；而與總統一向不咬弦的眾議院議長佩洛西亦一反常態，罕有地呼籲國會與特朗普合作，考慮以限制簽證和經濟制裁等手段制裁中國。英國方面，繼末代港督彭定康提出讓持有BNO港人擁有居英權後，首相約翰遜亦表示會考慮接收香港「難民」，最新則是外相藍韜文聲稱計劃延長BNO留英限期，由六個月增至十二個月云云。

英國的回應只是搞笑，別說「日不落帝國」早就被脫歐搞到焦頭爛額，經濟疲不能興，新冠肺炎一役更是沉重打擊，由經濟到醫療再到人命皆滿目瘡痍，吸引力所餘無幾，從大量居英港人在疫情期間逃返香港保命，已可見一斑。所謂延長BNO留英限期，同居英權完全無關，根本是口惠而實不至，讓這些港人延長留英到底對中港政府有甚麼損失，能起甚麼施壓作用，想一想也令人嗤之以鼻。可見英國的反制軟弱無力，除了加把口刷存在感，緬懷一下前宗主國的風光，可說毫無意義。

由此可見，只有美國的制裁可能有一定殺傷力，皆因美國始終是世界第一大經濟體。然而，有能力威脅中國是一回事，結果會是怎樣又是另一回事。先說取消香港獨立關稅區地位，完全就是傷敵一千、自損八百之舉。須知道，美國是香港第二大貿易夥伴，也是美國雙邊商品貿易順差最大的地區，去年便達二百六十多億美元，同時是美國的第三大酒類出口市場，第四大牛肉出口市場，以及第七大農產品出口市場；加上逾一千三百間美資公司在港設立地區總部及分部，在香港獲利豐厚。反之，香港出口美國的商品和服務不多，影響不大。甚至乎，若美國將香港的進口關稅與內地看齊，香港為何不能以其人之道，還治其人之身，對美國進口商品徵收與內地一樣的關稅呢？屆時誰的損失更大？

當然，觀乎美國擺出殺氣騰騰的架勢，制裁可能不限於針對香港，其國會政客便不斷提出凍結中國官員和企業在美資產等建議，壹傳媒黎智英接受外媒訪問，更恬不知恥形容特朗普為「救星」，同樣乞求美國凍結中國高官在美資產。有人認為這一招比任何關稅戰的效果都要巨大，甚至是「軟核武」，事關中國不少「裸官」將財產家人安置在美國，牽一髮動全身。

然則，美國亦曾以同類手段制裁俄羅斯官員，結果無功而還；而凍結中國貪官在美資產，對中國也未必全然是壞事。國家主席習近平上場後打虎拍蠅，掃貪除惡雷厲風行，若將身在漢營心在曹的貪官裸官連根拔起，掃除腐蟲，壞事也可能變成好事。更何況，美國可以威脅凍結中港官員資產，中國一樣可以照辦煮碗，凍結漢奸走狗以至美國權貴在華資產。僅澳門賭牌到期在即，美資賭場續牌與否成為一大籌碼，一旦特朗普制裁中國損及美資在華利益，隨時危及其連任大夢，弄巧成拙，得不償失。

無論如何，中美終有一戰已成定局，不以人的意志為轉移。美國為拖延霸權沒落，必然與中國針鋒相對，由貿易戰到台灣牌再到香港牌，輪番上陣，層出不窮，目的不外乎要壓制中國崛起，只要中國不如當年日本屈服在美國之下，亦不如當年蘇聯走上解體之路，美國必然不依不饒，千方百計製造事端。幸好，中央改弦更張，從打出的連串組合拳可見，早已拋棄「中美不能離婚」的幻想，堅決一戰。正如港澳辦主任夏寶龍所說，中央已準備好抗擊外部勢力的干預，出現更壞情況也不會動搖落實「一國兩制」和「港版國安法」的決心。

說到底，狹路相逢勇者勝，打鐵還需自身硬。美國愈是惡形惡相，愈是內心虛怯，中國只需走自己的路，其他由人去說，兵來將擋，水來土掩。正如美國制裁中興華為，中國就靠自己發展高新科技，路就是這樣行出來。明乎此，香港始終會走出困局，勝利始終會站在正義一方。