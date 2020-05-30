功夫茶：海洋公園挺下去　倒錢落海又一年

海洋公園救亡方案，尋日第四次闖財委會審議相關五十四億港元撥款申請。會上一眾議員輪流發言，眾聲喧嘩，得個「嘈」字，言不及義，已非救或唔救問題，而係公園救番都嘥醫藥費，海洋公園呢塊難啃嘅豬頭骨，仲唔捨得放棄？

海洋公園管理不善昭昭明甚，園方至今嘅債務又如迷宮，加上攞唔出個似樣嘅改革方案，叫人點相信，即使通過撥款，睇怕冇耐又好似二世祖咁款攤大手板要政府打救，「胡混混全憑兩度，戇居居又過一年」。喂，阿哥，呃飯食都要「有兩度」散手至得㗎！依家公園睇唔到前景，又憑乜嘢可以戇居居，得過且過又一年呢？唔好忘記，黑暴以來，香港已變「逐客之都」，即使疫情過後公園重開，恐怕都難客似雲來咯！

天要下雨，娘要嫁人！完全不由人。有四十三年歷史嘅海洋公園，除咗「港人嘅集體回憶」外，就係歲月催人老！話佢徐娘半老，風韻猶存，其實又係文人多大話。回復青春，係人都想，可惜冇靈藥吖！只好嘴甜舌滑呃住一顆寂寞嘅徐娘心，就當自己係童子軍日行一善囉！嗱！海洋公園走過半老徐娘路，你死話佢仲有風韻令人一見心迷，好想去癲、去玩，不過係自欺欺人！

各位街坊，有啲嘢唔係靠齋噏就掂！問吓自己有幾耐冇去過海洋公園？三年？五年？唉！總之都唔多記得咯！哦！明白，色衰愛弛，就係咁簡單！啲機動遊戲都生晒銹，仲風韻猶存？景點十年如一日，乜曲線、玲瓏浮凸都睇厭啦！呢，好坦白，功夫茶就情願要曲奇餅唔要曲線，喺淺水灣酒店歎下午茶，靜觀白雲、細聽浪聲好過咯！唔講都唔知，過夜旅客到訪海洋公園嘅比例，連續八年下跌！內地遊客由二○一一年佔百分之二十三，下跌至二○一八年嘅百分之十！「徐娘半老」嘅海洋公園，只餘夕陽一抹晚照，即使無限好，亦已近黃昏！

嗱！千祈咪以為功夫茶歧視海洋公園「徐娘半老早冇風韻」。之但係，事實又勝於雄辯。公園喺「香港十大景點」早已三甲不入，一八年更跌至第六位；反而迪士尼樂園多年來一直排喺二、三名，而最受歡迎嘅就係唔使一毛錢入場費嘅星光大道及太平山頂！

講咗咁多，功夫茶都係認為海洋公園應該畀佢長眠不起！之不過喺一片啃豬頭骨嘅胡胡混混下，一支青春強心針打下去，奇迹出現了，表決下獲得通過！這「徐娘」又可風騷「挺」過來了，吊多一年命！之後乾癟癟又樣衰衰再伸手要錢打青春強心針？強挺的徐娘有幾咁風韻猶存？政府倒錢落海做笨伯，自己戇居卻感覺良好！這不正是「海洋公園挺下去，倒錢落海又一年」？呢個廢柴政府仲要烚吓烚吓衰到幾時？