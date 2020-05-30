美國制裁香港，目的是制裁中國。但是中國已經明言要反制，美國可以怎樣制裁香港而不會顛覆與中國的脆弱關係呢？

而制裁香港，香港也不可能全然不反應。美國若把香港的進口關稅與內地看齊，香港亦可以把從美國的進口採取與內地一樣的關稅和條款限制。香港是美國主要農產品的出口地，整體貿易順差龐大。國際貿易關係講求雙邊互惠，美國加香港產品關稅，香港亦應反制。香港本地出口微不足道，就讓美國自食其果。

香港不買美國的農產品，澳洲、新西蘭、巴西、智利等會高興地填補美國的缺口。而俄羅斯、烏克蘭、哈薩克的沒有基因改造的農產品，價廉質佳，更大可取代。美國的農產品沒有特殊之處，只不過經年累月在香港經營，佔了先機。但即使如此，新奇士橙已差不多退出了市場，讓南非、以色列等的取代。美國蛇果也比不上內地生產的富士蘋果。其餘的，香港已全球採購，讓美國制裁香港好使香港給美國產品加上關稅，全面將之從香港市場（包括轉運市場）驅趕出去，這會使不少國家和商貿企業高興。

若美國要打擊香港的金融中心和港元，它只能宣布美國國內不容許港元自由匯兌，在美國以外，它只能請美國銀行等不匯兌港元。實際的效果不可能破壞港元的兌換能力。在港美國銀行若依從，香港當局可予以懲罰。香港沒有真正意義的本地銀行，連滙豐銀行也在考慮退出美國市場，金融衝突的話，香港可以暫時撤銷美國銀行和金融機構在港的業務牌照，禁制它們活動，就讓美國去制裁以香港為基地的外資銀行吧。

美國對付香港股市，正好讓香港迎接在美上市的中資企業全面回歸。美國基金撤退，便讓它們在美國市場裏塘水滾塘魚，在聯儲局的泡沫中浮沉掙扎。中國要守住人民幣在港的離岸市場價格，作為市場莊家，也掌控人民幣供應，中國內地一直以來都可打敗投機資金。至於港元，貨幣局的制度已有防守底線。

中國還可以盡快催生區塊鏈的數碼貨幣，一是保港元匯率；二是穩區域貨幣市場，排除亞洲金融危機；三是最終防止美國用SWIFT作金融武器。後者涉及美元霸權的基礎，美國是不敢輕易將之武器化。

美國從來沒給香港居民免旅遊簽證待遇，它只能加強限制和刁難。大多數香港人不去美國絕對沒有問題，拿美國護照留在香港的跑掉更佳，少了隱伏的動亂因素。香港還應該讓中央政府削減美國總領事館駐港外交人數。