不管美國對中國實施「港版國安法」作出甚麼樣的制裁，其結果都是——第一，阻止不了該法在香港實行；第二，美國損害中國和香港利益的同時，也會損害自己；第三，中國的反制措施會令老美的損失超出香港範圍，時間久了，美商會被擠出香港和中國內地；第四，美國精心培育、扶持的反中亂港勢力，會因為繼續配合老美干犯危害中國國家安全，被更沉重的打擊，老美在香港多年形成的影響力會面臨滅頂之災。由此可知，老美今次對香港制裁，沒甚麼便宜可佔，損失更大，是在「搬起石頭砸自己的腳」，是「以損人開始，以害己告終」，愚蠢之至。

推出「港版國安法」，北京對老美的可能反應和所謂「制裁手段」，對香港和中國必須承擔的壓力，對整個局勢會有甚麼樣的惡化、發展到甚麼程度，皆有計算和準備，作好了應對預案。因為無懼，因為勇於承擔，因為自信最終能挫敗老美，因為清楚這場仗打下去，老美的損失必大於中國，因為知道中港一定比老美能扛，知道自身制度的凝聚力、戰鬥力、抗壓力和國民韌性一定超越老美，知道老美的體制一定會在各種壓力和複雜局面的分化下，沒有哪個執政黨、哪位總統的內政外交政策可以避免「虎頭蛇尾」，甚至被棄之如敝屣的可悲命運。

中南海對來勢洶洶的「特朗普制裁」是「定過抬油」的，是不管風吹浪打，勝似閒庭信步的。特朗普、蓬佩奧之流過去沒有和北京打過交道，沒有這方面的閱歷和缺乏基本知識，更不知道中美關係史的曲折和老美碰過多少釘子，僅憑「與生俱來」的霸權心態和妄自尊大就輕啟戰端，以為勝券在握，十分幼稚可笑也。

老美從冷戰時期至今，在香港經營了一個龐大的親美勢力，為美國而戰，必要時是會挑戰中國的國家主權和安全，可以攻擊香港這個國際金融中心的。現在，特朗普發起的中美「大國競爭」正是這個「必要」，老美要放狗咬人又要保護惡犬，於是制裁叫囂和殺招就相繼而出，然必自戕自傷也。