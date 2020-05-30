美國日前又發生警察暴力執法醜聞，明尼蘇達州一名黑人男子遭白人警員以膝壓頸致死，引發當地大批民眾上街示威，結果遭警方施放催淚彈及橡膠子彈鎮壓，據說有示威者中槍身亡。這宗警暴醜聞令人再次見識了何謂種族歧視，也令人再次見識了美式民主和普世價值的虛偽。香港黃絲們一直批評香港警方濫用武力，他們何不看看美國警察如何執法？如果按照美國執法標準，香港黑衣暴徒還能如此囂張嗎？

這就是美式雙重標準，自由人權只適用於白人，有色人種根本無權享受。也正是在這種雙重標準之下，美國警察濫用武力甚至濫殺無辜，被稱為維護法治；而香港警察依法止暴制亂，則被指「施暴」。更不可思議的是，美國國會肆意炮製《香港人權與民主法案》，赤裸裸干預中國內政和香港事務；中國人大依法制訂「港版國安法」維護國家主權及安全，反而被指破壞一國兩制。看來美國果然是神經錯亂，他們奉行「強權即真理」邏輯，彷彿世界還停留在「叢林法則」時代，一切由他們主宰。

然而，今時不同往日，美國企圖以「制裁」迫使中國在香港問題上屈服，無異於癡人說夢。香港是中國的地方，全國人大制訂法律維護國家主權及安全，是天經地義的事，不管美國如何無理取鬧，都改變不了任何事實。更何況，香港是美國最大貿易順差來源地，制裁香港等於搬石砸腳，既然美國要做這種自傷自殘的蠢事，大家不妨放長雙眼看看誰才是最大受害者。新冠肺炎疫情已令美國五勞七傷，他們繼續橫行霸道，只能加速美國霸權衰落。

最好笑的是，英國不知自量，一味跟在美國後面亂吠亂叫，聲稱除非中國終止「港版國安法」立法，否則將給予香港三十萬名BNO持有人更大權利，或允許他們在英國的逗留期限由半年增至一年。誰稀罕？在英國逗留一年做甚麼？做乞兒？