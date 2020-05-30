自從去年六月反修例暴潮爆發之後，香港社會失去秩序，變得危機重重，無日安寧，很多人都覺得回不到以前的光輝歲月了，掀起直逼九七前後最大一股移民潮。但是並非所有人都有實力，一擲千百萬元前往澳美加以及門檻較低的台灣與馬來西亞。財政上沒有足夠本錢的人，便開始埋怨當年英國為何關閘沒有讓香港人可以有居留權，就像生怕港人一窩蜂湧往英倫會導致陸沉。當時的BNO功能只是像一個旅遊證件，免簽地方還不夠特區護照多。然而還是有人戀棧殖民地，繼續持有BNO，抱着終有一天英國政府大發慈悲會讓他們到英國居留。等了廿多年，似乎這些人的家鄉近了。

「港版國安法」出爐，英國政府態度由「縮骨」突然一百八十度轉變，大搞所謂BNO平權，放風考慮給予港人居英權，最新消息是英國媒體引述外交大臣藍韜文的說話，指中共再不停止推行港版國安法，英國將給予英國國民（海外）護照（BNO）持有人更大權利，由逗留六個月的限制，延長至十二個月，可以申請就業及學習，限期屆滿後可以再申請延期，鋪路獲取公民身份。似乎這次英國人是動了真格，相信惹來不少港人垂涎欲滴了。

遙遠的西方在向香港人招手，彼岸的台灣也在做小動作。蔡英文年初勝出大選，被指是吃香港示威者「人血饅頭」，故經常「賣口乖」說支持港人。全國人大日前通過港版國安法決定草案，她便在臉書唱對台，又前往在台重開的銅鑼灣書店參訪。她早前提出一個名為「人道救援行動方案」，被視為收容示威者的通道。

中央政府態度強硬，不想特區再亂下去，留港不留人，要麼就快點走人，理得你是去台灣或英國，留下來的請你做個奉公守法的公民，愛國建港。既然眼前多了幾條路，各行各路，和平分手，識趣的不要再搞事了。