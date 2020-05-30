人大會議提出為香港訂立「港版國安法」，填補廿三條未能立法的漏洞，此議一出，歐美反對聲音不絕，末代港督彭定康率先發難，指其違反《中英聯合聲明》，並表示要為持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港市民爭取居英權。跟着英國有傳媒和政界人士透露，首相約翰遜早前決定若北京打壓香港，會向港人提供庇護，但未清楚是否只限於BNO持有人。香港約有三十一萬人持有BNO，有權在英國逗留半年，但不能在英國工作。英國下議院於今年二月首讀通過要求為BNO持有人爭取居英權的《香港法案》，並將於九月進行二讀，如果新法例通過，BNO持有人亦有機會獲得居英權。

倒奇怪英國政界人士為何認為給BNO持有人居英權是對中國或香港的威脅。把英國護照分類為完整資格公民、英國海外屬土公民和英國海外公民，是英國的內政問題，與香港和中國無關。英國對BNO持有人諸多限制，是自己立法對部分海外公民的歧視，把他們視為二等公民。一九八六年英國政府特別為香港英籍人士度身訂造二等公民身份，原意是怕香港回歸引起恐慌，大量非我族類的香港英籍公民湧入，令英國的就業及福利無力負擔。所以他們處心積慮，創造這種既無入境權、也無居留權的公民身份，當作向香港的忠實子民交代。英國政府在一九九○年還特別為約五萬名香港高官、富商和專業人士安排了居英權身份，他們隨時有權入境英國，居留工作，北京當時對此安排提出反對，後來不了了之。

澳門回歸時也曾面對同一問題，只不過葡萄牙政府沒有英國政府奸詐，二話不說，凡是葡籍澳門居民，一概與葡國本土居民同等看待，准許入境、居留和工作。北京對此安排未見異議，回歸前後亦未見大量澳門居民移居葡國，用澳門居民開玩笑的一句話：移居葡國幹嘛？去賣「大媽地」（tomate，即番茄）嗎？甚具諷刺性的是，當英國還是歐盟成員時，根據神根公約，澳門葡國護照持有人可以昂然入境英國，在當地居住、工作和置業，反而持BNO的香港英籍人士受到諸多限制。

BNO這種身份，估計回歸前有約二百萬香港居民合資格，不過真正申請拿到護照的只得三十一萬，可見大多數居民根本不當一回事。就算英國給這三十一萬人居英權，對香港也沒有太大影響，因為大家都認為有價值要搶奪的重要人物，早在九○年已經拿到居英權了。至於在街頭集會遊行高舉英國旗的黑衣派，相信大部分連BNO也沒有，如果英國願意收留，香港居民會額手稱慶。