「港版國安法」獲全國人大高票通過，預料最快六月底在港實施，一把鋒利大刀懸在頭上，洋奴漢奸大驚失色，惟有緊抱美國大腿妄想扭轉大局。小漢奸黃之鋒以美國代言人之姿侃侃而談，「美方將凍結香港獨立關稅區地位，透過國際緊急經濟權力法制裁北京」；又指「國際社會作為香港的持份者，他們的反對以至反制，北京不能視若無睹」。見過好笑的，未見過如此好笑的，如果國際社會是香港「持份者」就能指手畫腳，那麼中國作為香港的主權國，要立一條法又有甚麼問題？

至於叛國禍港四人幫之首、大漢奸黎智英更是狗急跳牆，接受外媒訪問時肉麻揚言「我們唯一的救星，是美國總統特朗普實施制裁」，可見為了脫身，要他舐洋主子屁眼也在所不惜，何況賣口乖叫美爹為救星。

還是那句老話，「搗鬼有術，也有效，然而有限。所以以此成大事者，古來無有」。別說古來無有，未來也不會有，洋奴漢奸以為挾洋自重，就能奪取香港管治權逼中央跪低，根本就是癡心妄想。國家安全和國家主權都是不可逾越的紅線，以往中央一讓再讓，一來是忌憚外部勢力，二來是還未觸及紅線。

但今次不同，反對派意欲將香港變成獨立政治實體，中央絕無退讓之理，否則如何向全國十四億人民交代。既然決定出手，即代表經過深思熟慮，正如港澳辦主任夏寶龍所說，中央忍了很久，準備好抗擊外部勢力干預。明乎此，中央會懼怕美國的制裁嗎？美國除了經濟制裁已沒有第二道板斧，一時的經濟損失不代表甚麼，反而與美國全面攤牌，再無「中美是不能離婚的夫妻」幻想，可加速與美國脫鈎，更堅定地走自己的路。

過去美國封殺中興華為，中國便研發自己的晶片，加速發展5G；如今美國經濟制裁中港，中國便可更專心發展一帶一路，加強與歐洲和中東的合作，誰怕誰！