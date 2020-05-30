人大會議一錘定音，通過了《港區維護國家安全法》。去年，特區政府擬修訂《逃犯條例》，反對派傾全力阻撓，最後成功了。但冷不防北京今年祭出「港版國安法」，泛民主派幾乎來不及反應，狗頭鍘已排列在維港兩岸，反共者從此人人自危。

跟反對派對話，筆者從來是退後一步，不談甚麼愛國情操、民族大義，姑且站在他們的角度，假設中共是不安好心，矢志要剝奪香港人的自治權利。既是如此，反對派就更應學懂鬥爭的藝術，所以我一直在告訴他們，該如何向對手動之以情，如何拿捏進退之道。

如果你在雨夜中獨行，見到不遠處有一個彪形大漢暴露在雨水中，正在虎視眈眈，看樣子是要洗劫你，請問應如何是好？只有傻子才會衝上去質問對方：「你是想打劫吧，警告你，這樣做是犯法的，你不怕坐牢嗎？」人家尚未動手，你卻主動挑釁，對方歡喜也來不及。更笨的人是明知強弱懸殊，還要跟劫匪肉搏，天真地以為可以「攬炒」，那你這就離死不遠了。

你真想自救便不能逞強，須花些心思，恩威並行，盡量不讓對方有動手機會，說不定反而可以脫身。你該面帶微笑，主動走近去跟他說：「先生，你忘了帶傘子嘛，雨這麼大，不如咱們一道走吧。」所謂「伸手不打笑面人」，你如此客氣，人家就未必好意思動手。

要是對方尚有猶豫，你大可騙他說：「我約了朋友在下一個路口，他們應該到了，車中會有多餘的雨傘，你可以借去用。」賊人以為你真有朋友接應，下手便有顧忌，或許就能化解一場危機。

反對派就是不懂該怎樣跟強者周旋，只一味使蠻。試想，若去年的修例草案告吹後，泛民馬上跟中央和解，如今阿爺還好意思推出更嚴苛的法案嗎？