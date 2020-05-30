笑看天下：人家打來了 我們就打-施友朋 評論員

全國人大日前通過香港特區國家安全立法嘅決定，國務院總理李克強表示，制訂「港版國安法」，是維持「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。明眼人都睇到，香港反對派無所不用其極抹黑港版國安法，無非製造恐慌，前日一知道通過國安法，一個二個反對派面如死灰，跳出來哭喪着臉，指「一國兩制」徹底玩完，共產黨已直接管治香港，香港金融中心地位已應聲崩潰！

事實上，港版國安法一日不實施，黑暴永遠不止，攬炒不會罷休！他們把港版國安法當成十惡不赦，說一旦實施，港人就一無所有，沒有民主、自由、免於恐懼云云。事實正好相反，港人在黑暴肆虐期間，只要稍一發出正義之聲、移去路障，分分鐘就被狂追猛打「私了」，試問這是甚麼「免於恐懼」嘅自由？

正常人都知道，港版國安法針對的只是極少數危害國家安全嘅牛鬼蛇神、叛國禍港嘅洋奴漢奸！他們反對，更怕到屁滾尿流，絕對可以理解。港版國安法的制訂，是為了保障香港有一個和平安穩的環境，做好國家安全立法，不僅有利於維護國家安全，更有利維護香港長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，相信多數港人都會支持！反對派垂死掙扎，再搗亂，再失敗，直至滅亡，就是他們的唯一道路！

反對派引美爹來狐假虎威，又聲聲求救做契弟，拋出嘅浪頭看似很高，實質全是回落現象，全是自欺欺人！正如京官明確指出，中央已忍了很久，準備好抗擊外部勢力嘅干預，又預計香港最近會受到衝擊，甚至出現更壞情況，但都不會動搖中央落實「一國兩制」和港版國安法嘅決心！

毛澤東早就指出，中國的問題是複雜的，我們的腦子也要複雜一點。人家打來了，我們就打，打是為了爭取和平。「好打得」嘅林鄭，出招切忌花拳繡腿！