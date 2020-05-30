特朗普應對新冠肺炎疫情表現一塌糊塗，不但無法推高個人支持度，更反而被拖累，整個政府表現不濟，國民活在恐懼之中。面對競選連任，特朗普處處火頭困身，只能舊調重彈，集中火力將大美國主義推高，特別是針對北京的策略要加大力度，打出反華牌以挽頹勢。可是這張牌如何艱苦經營，也只能是「雞胡格」，對華策略總是陳腔濫調，重複幾招，不時口出狂言天花亂墜，了無突破，拿來用作提高支持度，恐怕在短時間內又遭反駁。

特朗普政府日前向國會提交《美國對華戰略方針》，提出全面評估北京的經濟、軍事、價值觀、國際體系和輿論策略，側重吹捧特氏上台以來認定的國家安全戰略及國防發展，特別提到美國對華的忍讓，加速了中國經濟快速發展，可是發展方向卻偏離美國預期，有試圖改變國際規則的伏線。

無論是新冠肺炎或是其他國際關係，以至世界貿易，美國全方位針對北京已不是新聞，因害怕美國在國際的影響力被比下去，所以一定要打壓，加上特朗普黔驢技窮，管治手段甩轆頻仍，外交政策一時一樣，在國內支持度已跌至新低點，如今只能以打擊北京去挽回國民支持，遂不惜全面炒作美國一直以來的「打擊中國牌」。

這次《美國對華戰略方針》是炒冷飯作品，批評中國加入世界貿易組織後，藉跟美國自由貿易之便大撈油水，儲備財力發展國力。此外，形容北京在南海、台海、東海和黃海等主權海域進行的海軍和海警行動是向鄰國挑釁，企圖武力脅迫該地區的國家；推動一帶一路，則說成是為經濟、軍事開通新道路，加大政治影響力。

無的放矢的指控，唯一目的就是打擊北京對外關係，惡言能夠逗得美國人開心，但是與北京交往的其他國家，哪有感到受壓？特朗普是要將自己「做大佬」的歪念，口水亂噴地加諸別人身上。