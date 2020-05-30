唐朝詩人李白的名句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，是對人大通過決定立法落實制訂「港版國安法」的最好和真實的寫照。「兩岸猿聲」正是對彼邦的美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧色厲內荏的又譴責、又恐嚇、又說要制裁的嘲諷；還有不甘寂寞、刷存在感的前港督彭定康，又玩國際政客聯署、又說要向七大工業國的高峰會提干涉中國決定的議程，下場也是「啼不住」，落得過氣政客「無人吼」的斯人獨憔悴。

而此岸的魑魅魍魎則是失魂落魄、膽戰心驚、倉皇向美國「契爺」求救、以黎智英為首的現代版漢奸，不單止在其辦的漢奸報全版煽動一人一信求美國特朗普打救，還親自拍片上網哀求特朗普出手制裁中國和香港，竟無恥瘋狂擦特朗普的鞋，抬捧他是港人的救世主，真是肉麻當有趣！句句奴顏婢膝的乞憐說話，在在顯示他只是一隻不折不扣的「斷了脊樑的瘌痢狗」而已。而叫人「衝」、自己「鬆」的新生代漢奸黃之鋒，搞「三罷」無人吼，惟有以耍「精仔」手段，不用上街冒險，推動所謂國際戰線，用乞求美英制裁的行動遮醜。

「兩岸猿聲」豈止只是有聲，因為身體語言才最誠實。自人大公布決定草案之日起，香港便出現七個奇特的變化，反映人心趨向的大勢。其一，「草鞋」好市，移民公司接獲有關移民台灣或移民門檻較低國家的詢問及預約數字提升，單日數字上升三倍以上，「身有屎」者紛紛找「水泡」鋪後路。其二，不少被暴亂困擾和擔憂香港前景的港人，原本打算轉往大灣區發展兼避禍甚至安家落戶的人，暫時打消離港念頭，投人大決定的信心一票，再留港睇定先。其三，香港股市並沒有出現境內外反中亂港勢力夢想出現的瘋狂拋售大跌市，投資者都投了人大決定信心的一票，普遍反映境內外投資人士及機構已對為時近一年的黑色暴亂及社會動盪不安、恐怖暴力威脅不斷升級的惡劣投資環境和動盪氛圍不滿。其四，樓市企穩，新盤暢旺，二手樓劈價求售的狂潮並未出現，固定資產投資者也投了人大決定信任的一票。

其五，美國不負責任的政客一再呼籲在中國和香港投資的機構撤回美國，揚言政府可提供撤出的企業有關成本全數支付。可惜投資者從來都是最精明的選擇者，絕不會上無良政客甜言蜜語的當。其實特朗普早在今年一月新冠肺炎疫情在武漢爆發初期，便呼籲及要求美國在華投資的企業撤返美國，但最終無人理會，今天再翻炒此爛招，也是不會有人上當的。其六，「避孕套」用完即棄現象更令有前科的黑暴和港獨分裂勢力分子心寒。台灣蔡英文吃了香港「人血饅頭」勝選連任後，對「着草」入境滯留的三百多名利用完的香港黑暴「手足」的處理被質疑左右搖擺。而彭定康和英國政府的政客說優待香港BNO持有人移居英國，也只是打口水戰，說說而已。其七，警方有關黑暴恐怖暴力罪行的破案率上升。

江湖流傳：大「篤」可以安家立業，小「篤」可以怡情養性。此舉也是讓有前科者反正，戴罪立功的好出路。香港七變化，鐵證人大決定大得人心。