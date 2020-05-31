世界視線：警殺黑人觸怒潮　特朗普火燒後欄

中國人有句話，叫「狗拿耗子——多管閒事」，北京要在香港實施《國安法》，明明是中國內政，特朗普偏偏要攙一腳，又是譴責又是制裁，完全是長臂管轄，更何況特氏連自己國家的內政也管不好，明尼蘇達州黑人弗洛伊德日前遭白人警員壓頸致死，引爆當地暴力示威浪潮，亦有右翼白人組織乘機挑起事端，意圖挑起種族戰爭。

在美國，黑人遭白人警察殺害的事件不絕如縷，「黑人生命很重要」只能淪為空話。今次明尼蘇達州的和平示威，迅速演變成暴力騷亂，有人乘機搶掠及縱火，有超市被洗劫一空，有警局被付之一炬，警員須乘飛機逃離。

大家不善忘的話，會記得特氏曾建議中國領導人，跟「示威者」「好好坐下來談」，現在輪到自己，卻立即表演變臉藝術。他表示，自己已告訴明尼蘇達州州長，軍隊一直支持他，不論任何困難，都能控制住局面，但是一旦「搶掠」（looting）開始，槍擊（shooting）亦會開始。其實別說是暴徒，即使是手無寸鐵、從中美洲取道墨西哥嘗試進入美國的「大篷車難民」，特氏亦曾揚言軍隊可向他們開槍。

當然，哪些人是暴徒，哪些人是示威者，完全取決於特朗普一念之間。特氏在社交網站轉貼了一則貼文，顯示美國有線電視新聞網（CNN）位於亞特蘭大的總部，被一大群人投擲石塊破壞，貼文置頂的評論赫然是「風水輪流轉，CNN總部正被他們宣揚為『高尚』和『正義』的暴亂所攻擊」，幸災樂禍溢於言表。再看看早前在密歇根州等地爆發的示威，手持槍械抗議社交禁令，連州議會也要被迫關閉，特朗普對示威者們就很寬容，稱他們為感到「生氣」的「好人」。原因很簡單，這些好人都是他的支持者，其中更包括不少白人至上主義者。

自特氏上台以來，美國國內種族關係迅速惡化，有人甚至預言，一場新的內戰即將爆發，如此看來，美國的制裁儘管會帶來破壞，但讓特氏多幹四年，美國自會「一天一天爛下去」，堡壘自會從內部被攻破。