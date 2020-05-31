功夫茶：漠視美警殺人　黑暴雙重標準

香港近年好多民意調查，若果要票選最不受公眾歡迎人物，黑衣暴徒肯定扯頭纜。黑暴乞人憎，不單止因為佢哋四處破壞攬炒，仲有佢哋逢中必反，逢美必撐，甘願做漢奸走狗，又點會有人尊重？

呢班人圍爐取暖，互相叫兄弟同手足，聽見都骨痹，不過又冇講錯喎，大家都當正美國佬係老竇，遊行高舉星條旗，跪求制裁中港。等咗成年，幾乎變咗望夫石，拉咗八千幾人，美爹都係得把口，最近先至有小小轉機，點知美國又爆咗單大鑊嘢好麻煩，唔知得唔得閒睬呢班哎吔仔喇。

事緣明尼蘇達州有個叫弗洛伊德嘅黑人被截查，白人警察沙文用膝跪壓佢條頸幾分鐘，雖然佢大叫「呼吸唔到」甚至「唔好殺我」，最終都係冇命，個過程被人拍低，條片擺上網瘋傳。死者嘅「勇武派」手足上街抗議警暴，引發全國多個城市暴力示威，搶劫縱火。美國總統特朗普叫示威者做暴徒，考慮軍事介入鎮壓，國防部罕有下令憲兵部隊，準備隨時支援。

嘩，呢單嘢情景，點解咁熟口熟面，梗係啦，又係涉及「示威」同埋投訴「警暴」吖嘛，香港呢一年幾乎日日上演啦，不過今次係換咗花旗發生啫！但係比起香港警察出埋晒屙尿都冇力嘅水炮車，美國警方鎮壓暴亂出手狠好多，不單止用催淚彈，仲有爆震彈、閃光彈同埋橡膠子彈驅趕示威者，仲話未夠喉，要用軍隊止暴制亂添！

有口話人，冇口話自己，美國佬經常譴責「香港警暴」，但係美國警察使用過度武力，世界聞名，佢哋認第二，邊個敢認第一？射殺手無寸鐵民眾，多次引發示威。一直唔見反對派譴責美國警察一句，佢哋叫英美「制裁香港警暴」，點解唔叫香港警察應該學吓美國嘅「執法武力標準」？反修例風波爆發以來，香港警察未曾殺死一個暴徒或者示威者，都被渲染為「濫用暴力」，如果特區政府借調美國警察嚟處理香港暴動，黑暴係咪覺得死喺美國佬手上，死得比較心甘命抵先？

黑暴呢啲咪係雙重標準囉，今次事件反映得一清二楚。全世界都睇住晒美國上演嘅好戲，究竟香港暴徒會有乜嘢反應呢？佢哋會唔會好煩惱，內心掙扎，媽啊，示威者係手足，美國政府係爹哋，手心係肉，手背又係肉，到底幫邊一面先好啊？功夫茶真係想睇吓佢哋點樣可以自圓其說喇！

可以估計到，反對派對美國呢單示威肯定封晒嘴，順得哥情失嫂意，講多錯多，不如學歌神首歌，沉默是金，側側膊，唔怕畀人駁！兄弟如手足，手足如衣服，出咗事，掟埋一邊可也，呢啲咪係香港黑暴嘅真正面目囉！