神州觀察：抗疫累倒命垂危　不算工傷不近情

內地近期不斷宣揚全國防疫取得了重大成果，譬如日前再現疫情全面「零確診」的難得局面，早前連重災區湖北亦實現了全省「零新增」，武漢市更於四月初解封，全國得以復工復產，重振經濟。只是此舉又怎離得開眾多前線抗疫醫護的辛苦付出？如今困難剛挺過來，豈能這麼快就忘了他們的功勞？

武漢市一名社區衞生服務中心護士長，自疫情爆發後就一直留守在抗疫前線，惟因持續四十多天辛苦忙碌，累至突發腦出血暈倒，搶救至今已八十多日仍昏迷不醒。其所屬單位向武漢市人社局提交工傷認定申請，卻遭拒絕，理由是事發於非工作時段，但考慮到屬特殊工作期間，可認定為事主在工作崗位突發疾病，但就不符合突發疾病死亡或在四十八小時內搶救無效死亡的工傷認定標準，惟有愛莫能助。

其實內地關於工傷認定的矛盾爭議並不少，尤其在一些條文的細節限制上確有不合理及不近人情之處，譬如以四十八小時「一刀切」的劃線認定，就被指太過極端，如同在逼人「限時死亡」，需要在巨額補償和人命之間作出無奈選擇，既違背了立法原意，又有違人倫。本案事主因抗疫落得這般下場，目前雖症狀平穩，卻如家屬所說，不知是好消息還是壞消息；如果最終工傷認定不成，相關醫療費用、工作損失、將來的長期護理照顧等問題都無法迴避，幸福家庭從此被壓垮。

事實上，尤其在早期抗疫過程中，前線醫護的辛苦可謂有目共睹，不少人還為此付出了生命代價，像廣西的援鄂隊伍中亦有一名護士因勞累過度暈倒，救治近三個月後可惜仍回天乏術，近日不幸離世。然而該宗悲劇不但未曾出現所謂的工傷無法認定問題，當地政府還打算為亡者申請追封烈士，難道真的只有等到人死了，事情才好辦？

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組曾於二月份印發通知，就進一步保護關愛醫護人員提出多項措施，當中明確強調要做好相關人員的工傷認定和待遇保障問題，要求各地需開闢綠色通道，簡化理賠程序，切實做好保障工作，以解除醫護人員後顧之憂。然而內地的問題就是這樣，反正法例條文、指示規定從來不缺，唯獨落實起來十分困難，最終免不了又是荒腔走板，敷衍了事。至於抗疫醫護遭卸磨殺驢、刻意盤剝防疫補助等醜聞亦時常被曝光出來，像內地某醫療資訊平台早前調查顯示，有近八成醫護根本未獲任何補助，近四成醫護一天也未休息過，結果累倒了還要遭百般刁難，實在令人心寒。倒是內地一些公職人員違規喝酒醉死，亦可輕鬆獲工傷認定，甚至可申請追封烈士，實乃咄咄怪事。