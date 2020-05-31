正論：制裁不是難堪日　病根深種大問題

要來始終要來。中央在港推行國安法後，西方反華勢力無不氣急敗壞，美國總統特朗普更撕破臉皮，惡形惡相宣布啟動撤銷香港的特別待遇程序，制裁中港官員，意味香港將失去獨立關稅區的地位。對此，中央早就了然於胸，連港府官員都統一口徑表示影響輕微，美國以為此舉會令天塌下來，如意算盤注定打不響。其實，制裁只是陣痛，始終都會過去，但香港回歸至今根深柢固的結構性頑疾若然不除，即使國安法落實，香港亦難逃衰敗的命運。

毫無疑問，反修例黑暴是香港由治入亂的分水嶺，但同時是物極必反，帶來了由亂入治的契機。中央猛然醒覺不能繼續「五十年不管」，國家安全和國家主權的紅線絕對不能逾越，今年初開始連續打出組合拳，由港澳辦和中聯辦有新人事任命開始，到「兩辦」不再忌諱對香港事務發聲，再到一口氣撤換港府四名主要官員，以至「港版國安法」以迅雷之勢落實，無不顯示出中央撥亂反正、落實全面管治權的決心。

然而，香港有百年英殖歷史，政治背景複雜，注定了這個小島不可能風平浪靜。又因為回歸之初中央沒有端正主人家的態度，任由港英餘孽把持朝政，由行政到立法再到司法，由經濟到醫療再到教育，無不沿用港英時代那一套。這種崇洋戀殖情意結，尤以司法和教育兩大範疇最為明顯。以反修例黑暴案件為例，有法官將侮辱國旗的被告輕判社會服務令，又有法官重判在美國駐港總領事館門外塗鴉的被告即時監禁。一面國旗不及一面美領館的大閘矜貴，法官心中有沒有國家觀念，為哪個國家利益服務，寫在牆上。

更令人側目的是，有法官在最近一宗黑暴案判刑時，讚揚投擲汽油彈、涉刑事毀壞的十五歲被告是「優秀的細路」、「滿腔熱血」、「主動及樂意幫助香港」等等，溢美之詞表露無遺，與其說是審判，不如說是鼓勵。這就難怪，暴徒愈來愈年輕化，愈來愈猖狂，原因在於司法顛倒是非，助紂為虐。明乎此，「反中亂港有運行，愛國愛港死得慘」屢屢上演又何足為奇？

至於教育亂象更是不勝枚舉，有大量教師發表「黑警死全家」等惡毒言論；有警察子弟遭教師帶頭欺凌；更有校長親自迎接參與暴動的學生，並公開表示不會處以懲罰。至於考評局出現賣國試題，更見整個教育界充斥仇中反華的教職員，利用試題向學生灌輸媚日仇中思想。教協則日夜鼓吹師生上街參與暴亂，不斷發表歪曲是非的仇恨言論，香港年輕人在洗腦機器日洗夜洗之下淪為「毒瘤」，不知愛國為何物，毫無由來地憎惡自己國家，在反修例一役被捕的八千多人當中，更有近半為學生，寧不悲乎！

哀其不幸，怒其不爭。今日的香港有如身患頑疾的末期病人，五勞七傷，病入膏肓，要器官移植，要重新駁筋，要接骨換血，最後更要重建靈魂，否則不可能重生。單是一條「港版國安法」，最多只能暫時遏止壞細胞在體內增生，要徹底根治頑疾，非要動大手術不可。尤其是首要換血，加速粵港澳大灣區融合，讓大灣區人口遷移香港，用好細胞溝淡壞細胞。就教育而言，由三十個好學生帶好十個壞學生，而不是由三十個壞學生帶壞十個好學生，這樣香港才有救，年輕人才有希望。

另一方面，大灣區融合後，深港一體，國際金融中心應二合為一，股票市場甚至貨幣都可以統一。中央去年高調宣布支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，意味深圳定位被提升，除了是創科重鎮，亦會成為與國際接軌的金融中心。禍兮福所倚，在美國制裁香港的背景下，香港只有更加靠攏內地才能生存，一旦地域局限打破，香港的金融人才與制度一樣可以在大灣區落戶，將金融中心設在深圳完全沒有問題。

必須指出，產業結構單調和過度地產化，正是香港經濟不堪一擊的癥結所在。香港號稱國際金融中心，實際上就是靠炒樓炒股過日子，整個社會被房地產綁架，年輕人根本沒有其他出路，反而引發一系列深層次問題，樓價租金飆升、上流階梯斷裂、結構性失業、貧富懸殊甚至跨代貧窮等等。由此可見，經濟大餅必須做大做闊，才能讓年輕人看到希望，社會才能安寧，而這個希望正正在於大灣區。香港土地太少，發展已到瓶頸，大灣區卻地大物博，機遇處處，何必將眼光局限於彈丸之地？

司法方面一樣可以照辦煮碗，涉及國安法的案件固然必須由國安在港機構負責，審理程序更不應假手於本地司法系統。有指中央屬意審理國安案件的法官不能擁有外國國籍，必須為中國國籍及特區永久居民，可算是折衷之舉，但只可作為第一步。由於國家安全屬於中央事權和國防事務，不屬於香港自治範圍，長遠而言，這些案件應交由國家司法系統全權審判，犯人甚至在內地服刑也不為過。

事實上，香港實行一國兩制，保留資本主義經濟和社會政治體制，有別於內地那一套，無非權宜之計，是特定歷史條件下的特定安排。過去內地封閉落後，香港相對開放先進，一國兩制有其必要性和合理性。然而時移勢易，這些年內地發展一日千里，香港則一直原地踏步，兩地距離迅速拉近。當年鄧小平預告「再造幾個香港」，事實證明鄧公的預言早已實現。中國不僅成為全球第二大經濟體，內地城市更呈百舸爭流、千帆並舉之勢，再造幾個香港又有何難。特別是香港經濟價值大減，由回歸之初GDP佔國家總量約兩成，跌至現在的不足百分之三，足見盛極而衰，此消彼長，乃千古不易之理。

當然，香港已經爛到入骨，刮骨療毒不可能一蹴而就，這個大手術所需時間，隨時是幾代人的事，但只要中央立定決心，沒有甚麼事情是做不到的。中國由一窮二白躍為世界強國，深圳由低端工業區變身創科中心，香港一樣可以迎來改變，長治久安。當香港和大灣區完全融合，當中港金融制度趨於一統，當司法和教育改頭換面，就是香港真正脫胎換骨之日。