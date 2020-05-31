中美新冷戰，在美國總統特朗普的推動下，已經展開。

特朗普及其極右政治勢力，也不是單只針對中國，而是像當年納粹德國，滅絕猶太人是第一步，並以種族主義藉口來攻破其他國家，尋求全球的霸權。美國從第二次世界大戰以來便是追求全球霸權。開始時是以共產黨為敵，攻擊蘇聯及所有的共產黨政權。繼而是分化共產國際集團，把攻擊的宣傳重心從共產黨政權轉移為俄羅斯，拉攏中共圍攻蘇共。蘇共崩潰，還是對俄羅斯窮打猛追，要將之徹底瓦解。

可是聯中抗蘇，坐大了中共治下的中國，中國的民族主義和中共的社會主義且結合起來，為兩個百年奮鬥。而成績纍纍，許多方面超越美國，也認識到聯美抗蘇的錯誤。美國在華四十年的和平演變失敗。要保全球霸權，美國便開始對付中國。一是攻擊中共政權；二是全球發動歧視中國及中國人。二者結合起來，便是納粹德國的方法，針對中國人，還不敢提種族滅絕的口號，卻是步步進逼，各種各樣公開的、暗中的種族主義言行已全面出現。美國宣傳言論已經是歇斯底里，語無倫次，充滿了謊言和欺騙。

或許美國的軍力財力已大不如前，不可能以對付伊朗、北韓的方法對付中國。或許美國的金融資本還想收編中國，故此抑制極右政治勢力的軍國主義傾向。但是，美國已公開地間接宣戰，且步步加緊，只待某一歷史偶發事件出現（如特朗普的瘋狂），中美兩國便不是在經貿、外交、文化方面角力，而是明刀明槍地打起仗來。第三次世界大戰便避不了！

美國的戰略是逐步出擊，反映着它無力與中國立時開戰，即使其他方面也不敢全面衝突。中國以往的對應還是拖泥帶水，主因是受親美勢力阻撓，社會裏還有不少人對美國抱有幻想和心存僥倖，特別是每年幾十萬在美留學生的家庭，更容易構成與美妥協讓步的壓力。

不過，人大推行「港版國安法」的決定，已表示出中央政府再無疑慮，從遲疑被動轉為主動防禦。堅守香港，與美國抗爭便無後顧之憂。並且向國內外表示維護主權、國家發展道路的決心。從美國的反應，亦可看到美國在香港層面上無反制之力。制裁個別官員，作用極微。撤銷香港的特殊地位，還不敢明白宣告內容，自有其顧忌之處。驅逐在美國上市的中資企業和中國留學生，則是讓他們到香港，帶動香港的轉型和進一步發展。

只要港人不要胡亂迷信謠言，即使一些人移民走掉，還大有發展餘地。