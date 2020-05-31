所謂「港版國安法」就是全國性的國家安全法落戶到香港特別行政區，根據該法設立的中央駐港國安機關就是在香港特區的執法機關。香港特區政府、司法機關和香港法律都只有遵奉該法的義務和責任，這是由「一國」和「兩制」、中央和地方的憲制關係決定的，對此，香港沒有任何質疑的權力。從這個意義和法理上講，中央駐港國安機關在執行「港版國安法」上是手握尚方寶劍的，只有這樣，「港版國安法」才不會淪為一紙空文，不會被架空。當然，「港版國安法」要執行得好，駐港國安機關要工作得好，還必須得到香江府衙、司法機關的積極配合，他們要盡到落實「港版國安法」的職責。

現在的問題是，有人已經知道「港版國安法」勢在必行，國家國安機關駐港事在必成，然而就是要在駐港機關執法上做文章。他們反對駐港機關有執法權，提出國安機關「要受香港法律規管」，反對國安駐港機關在處理危害國安的案子中有「調查權、拘捕權、審問權」等等，他們還要求中央駐港國安機關要受《基本法》二十二條規管。凡此種種，就是要用香港法律、香港司法制度凌駕於一國之上和全國性法律之上，把「國家事權」搶奪在自己手中，把「港版國安法」弄成擺設，弄成無牙老虎。

他們之所以能使出這樣的反對招數，是因為香港的制度設計和他們在行政、立法、司法領域掌握着廣泛實權，香港又實行普通法，令他們有這方面的基礎和能力。別看中央國安駐港機關是「代天子巡方」，手持尚方寶劍，來到香港特區這一畝三分地上，可能會是「弱勢群體」，被團團包圍。

中央如果不在「港版國安法」中作出明確規定，不把駐港機關的執法權力和國家司法機關相連接，不明確規定香江府衙、司法機關在實施「港版國安法」中要聽命國家駐港機關，那麼「港版國安法」的落實必會寸步難行或處處踩空。然而，不入虎穴，焉得虎子？中央全面管治權的實踐和實戰，正好可利用此最佳良機也。