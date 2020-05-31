港府計劃成立專責小組檢討香港電台的管治及管理，這有用嗎？答案顯而易見，港台已經爛到入心，正如末期癌症一樣，根本無藥可救，與其虛耗人力物力檢討一番，不如索性關閉一了百了。二○○六年初港府亦曾成立公共廣播服務檢討委員會，負責檢討香港電台角色及本港公共廣播服務，翌年煞有介事提交一份報告，提出多項建議，如今十多年過去了，所有建議如泥牛入海，港台不但沒有任何改善，反而愈來愈混帳，可見這種檢討不過是掩人耳目。

事實上，當年檢討委員會建議以公帑成立「香港公共廣播公司」新機構，但認為港台不適合過渡成為新機構，足證港台早已沒有存在價值。根據當局數字，港台兩條電視頻道一八年平均收視率只有零點一及「接近零」，一九年爆發反修例風波，其平均收視率亦僅錄得零點三及零點五，比那些無厘頭的網台還不如，這樣的電台還值得辦下去嗎？有人要求審計署全面審查港台帳目，衡工量值，其實，港台年花逾十億元公帑，收視率卻「接近零」，兩者完全不成比例，如此簡單的數學題小學生也懂得計算，何需勞煩審計署？

港台員工經常以「低收視但有口碑」自誇，這恰恰證明這家由納稅人供養的電台已淪為反中亂港喉舌，因為他們的所謂「口碑」根本就是來自反對派陣營。港台顧問委員會要求廣播處處長梁家榮牢牢把關，無異於對牛彈琴，港台從上到下爛透，把關又有甚麼用？

揚湯止沸，莫若去薪，對付亂港電台的最佳辦法就是一刀了斷。須知香港正處於非常時期，中央出手撥亂反正，反中亂港勢力瘋狂反撲，外部勢力公然介入，此時此刻港府需要做的就是清理門戶，不要再為中央添煩添亂。實際上，根據「港版國安法」，港台許多節目已經觸犯天條，即使現在不追究，日後也難逃法網，與其等中央出手，不如港府自我切除。