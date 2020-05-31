中國崛起，列強圍堵，美國處處針對，兩國一戰屬難以避免，但新時代不一定動刀動槍，熱戰牽一髮動全身，雙方按兵不動，唯恐擦槍走火。有道是步入新冷戰時代，雙方博弈，香港是開放式國際城市，下手最是容易，淪為棋子，在貿易戰作為籌碼，令中方吃了虧，現在美方又想重施故技，利用「港版國安法」作為武器，要逼北京屈服。

美國總統特朗普日前特別在白宮召開記者會，批評全國人大通過有關「港版國安法」的決定，指中方違背《中英聯合聲明》，認為「一國兩制」已變成「一國一制」，決定展開程序，取消美國給予香港的特別待遇，未來可能取消引渡協議及技術交流，以及修改入境許可，並制裁相關中港官員。

特氏雖然言詞強硬，但沒有提及制裁行動的具體時間表，似乎留有餘地。各方一直猜測，華府是姿態大於實際，美國每年對香港超過三百億美元貿易順差，而特氏上台後正致力減低對各國的貿易差額，特別是中國，現在豈不是搬石頭砸自己的腳，前功盡廢？

捍衞香港自治只是藉口，矛頭永遠指向中國。特氏在記者會把抗疫不力，造成全國超過十萬人死亡的責任，推卸給北京政府，指中國掩蓋疫情並控制世界衞生組織，因此美國將終止與世衞的關係，司馬昭之心，路人皆見。對於美國的制裁行動，中方表明反制。寧為玉碎，不作瓦全。國家安全並非單純香港內部事務，不是自治範圍。中央推出「港版國安法」天經地義，合法合情合憲。美國強調法治，卻違反國際法原則，干擾中國內政，又一次典型雙重標準例子。沒有國家，沒有香港，特區獨立關稅待遇是基本法賦予，世貿組織認可，香港的發展本來擁有人才、經濟開放及低稅率等優勢，只是港府無能，廿三年來蹉跎歲月，落得仰老美鼻息的下場。