五月廿七日以反《國歌法》名義的群眾街頭集會中，警方公布當日共扣留了三百九十六人，部分後來釋放。被扣留者年齡介乎十二歲到七十歲，其中八十人未成年，一百八十人，即百分之四十五是學生，來自六十間院校。乍眼看會以為參加者是老中青三結合，但細看未成年有八十人，最低年齡十二歲，大致可以明白，街頭聚集的前線主力，已由開始時的勇武分子逐漸轉移學生身上，或者可以說，學生已被訓練成勇武分子。

怪不得前幾個月不斷傳出，不少中學成立反修例小組，凡是有中學生被捕時，總是有校長現身出來保釋，連蒙面襲警被槍傷的中學生就讀的學校也表示支持；黑暴縱火燒毀紅磡海底隧道收費亭後，聚集在理大校園製造軍火與警方對峙十多天，竟然有大班中學校長請纓進理大校園帶被圍困學生出來，當時已感到奇怪，難道這些校長跟躲在校園，負隅頑抗的黑暴分子很熟悉，也知曉他們的行蹤嗎？不然，校長怎會知道自己有學生匿藏在校園內？為何在這許多的案例中，很少有校方校長說學生行為錯誤，指他們不應蒙面帶武器到街頭聚集，衝擊警方，濫打砸燒，傷害無辜？也沒有聽到口口聲聲不離不棄的學校負責人說，把學生保釋回學校後將會好好教導，讓他們遠離暴力，避免破壞公物，傷害無辜？

看了後來陸續被傳媒揭露出來的零碎資料，例如有教師，其中有人已經是科主任副校長級，竟然在個人網頁中宣揚暴力，貼出「黑警死全家」一類仇警字句，在課堂裏公然歧視警察子女學生；課堂上教學用的教科書和參考資料中不乏竄改歷史，侮辱自己國家民族的內容；語文科練習，甚至小學常識科，幼稚園習作充斥着排斥異己，敵視政府的內容，連公開考試都不避這些滿是偏見誤導的題目。我們普通市民至此才恍然大悟，原來整個教育系統已被一些充滿政治偏見和仇恨的壞分子把持，只不過因為負責教育的官員遮掩保護，多年來延續下去，把我們的下一代徹底洗腦，才弄到這麼多學生受到蒙蔽，走入歧途，成為黑暴前線一員。

有傳媒追查五月廿七日被扣留學生就讀的學校，六十間院校只找到廿五間，雖然比較片面，仍值得拿出來參考。這些學校地區分布，新界佔十三家，九龍十家，港島兩家。學校的辦學團體背景，教會佔十三家，商會、同鄉會及志願團體佔九家，官立佔三家。值得注意的是教會團體中，天主教獨領風騷，佔了九家，其中赫然有令不少家長傾心的貴族名校榜上有名，倒不知苦心把子女安排進這些名校的家長感到驕傲還是後悔。