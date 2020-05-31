去年反修例黑暴爆發，天天都有打砸搶燒，美國政客卻公開稱讚這是「一道美麗的風景線」。如今似曾相識的「風景線」在美國出現，明尼蘇達州發生白人警員用膝壓死黑人疑犯事件，涉事四名警員僅被革職，觸發當地黑人不滿，引發暴力騷亂，並蔓延到洛杉磯、芝加哥等多個城市。

明尼蘇達州已頒布緊急狀態，特朗普對事件表示震驚，要求徹查，其實不過惺惺作態。眾所周知，最強調白人至上的正正就是特朗普，他上任後美國的種族歧視愈演愈烈，白人橫行霸道已成常態。黑人固然一直受盡壓迫，而隨着特朗普明目張膽視中國為敵人，指摘新冠肺炎是「武漢肺炎」、「中國病毒」後，當地華人連進入超市都被趕走，被白人在街頭打罵更非鮮見，而且連韓裔人士也受牽連。上有好者，下必甚焉。既然總統也是種族主義分子，當地白人豈有不變本加厲之理？

最新消息，特朗普形容參與騷動的民眾為「暴徒」，又指可派兵協助，有搶掠即開槍。香港警察所謂的「警暴」，和美國相比簡直是蚊髀和牛髀。反修例黑暴持續近一年，有老伯被暴徒用磚砸死，有中年漢被暴徒活活用火燒，這些喪心病狂的暴行，開槍絕對合法，偏偏香港警察至今未曾打死一個暴徒，反而是黑暴不斷捏造「警察殺人」故事抹黑，唯恐天下不亂。言必稱美國標準的反對派政客和暴民，一口咬定本港警方「濫暴」，卻對美國警暴絕口不提，這些人如果不是愚昧無知，就是刻意歪曲事實，雙重標準。

如今好了，「美麗的風景線」搬了在美國上演，全世界都等看美國警察如何平暴、白人警員殺人是否不需承擔法律後果。從不關心黑人權益的總統突然裝起關心的樣子來，無非為了撈選票。當日為香港黑暴鼓與呼的西方國家，終有自食惡果的一日，「美麗的風景線」如今遍地開花，乃天理循環，報應不爽。