若說香港警察濫用暴力，情況恐怕遠遠不如美國。近日，有明尼蘇達州警員在拘捕一名黑人疑犯時，用膝蓋猛力壓住對方頸部，疑犯送院後死亡，死因尚未確定。但此事在當地已引發大規模騷亂，示威者攻佔警局、搶掠商舖、焚毀建築物。美國總統特朗普直斥示威者為暴徒，國民警衞軍已出動平亂。

事發後，明尼蘇達州的州長馬上向死者家人道歉，又立案調查整宗案件，涉事的四名警員已遭革職。但示威未能平息，而且愈演愈烈。

呵呵！這一趟機會來了，端視香港特區政府是否懂得把握，如能善加利用，而又具一點幽默感的話，說不定馬上可以成為世界新聞焦點，一舉收復自反修例運動以來，失卻的輿論與道德陣地。

換我作特首林鄭月娥，現在就該裝模作樣地祭出人權大旗，譴責美國軍警鎮壓偉大的群眾運動，要求白宮主人收回言論，不能將民眾抗爭定性為暴動，更應立即組織獨立調查委員會，研究整件事的來龍去脈，明尼蘇達州的州長則必須下台謝罪。

獨立調查委員會的成員不能由白宮指派，因為擔心其公信力不足，甚至不該由美國人出任。特首大可建議委員會成員主要由香港人擔當，我們可以派何君堯、梁美芬、蔣麗芸幾位立法會議員去充任，所作的調查報告，想必公正客觀。

上述對美國的要求，香港特區並非無的放矢，咱們是在為正義發聲嘛！如果白宮膽敢不接受，港方會考慮實施經濟制裁，可別忘了，美國對港貿易，每年在賺取超過三百億美元的順差。但在實施制裁前，我們會容許美國總統特朗普公開答辯。特首應質問白宮主人，同時也質問西方世界，如果今日在美國明尼蘇達州作亂的人是暴徒，為甚麼香港「反修例運動」中的破壞分子就不是？還有……。