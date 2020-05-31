「港版國安法」立法一事如箭在弦，一石激起千重浪，美國總統特朗普難得又可以呱呱叫說三道四，肆意捏造港版國安法給香港帶來嘅變化，廢噏中國內地和香港從此「一國一制」；無視兩地從政治制度到治理體系和社會風貌嘅巨大差異。

特氏煞有介事要取消香港嘅特殊待遇，同時宣布制裁有損香港自治嘅官員；暫停被認定為有損美國安全嘅中國學生簽證；指示金融工作小組研究中國企業在美國資本市場上嘅上市行動等。眾所皆知香港每年為美國貢獻超過三百億美元貿易順差，這裏頭牽動許多美國大公司嘅利益；唔歡迎中國學生，你估全世界得美國大學至正咩？東家唔讀讀西家，大把國家歡迎，多啲中國留學生，大學經費就唔需愁有不足之虞。

正如官媒指出，美國逆歷史潮流而動，這裏制裁，那裏退出，到頭來把自己折騰得愈來愈虛弱，此種極端玩法，無疑是一個超級大國的慢性自殺！然而香港一眾洋奴漢奸、反中亂港者，視美國為靈芝仙藥，以為可以拉倒港版國安法，真係想創你班亂賊嘅心！最好笑係嗰位已走投無路嘅壹傳媒黎智英，更大剌剌變身現代版吳三桂，公然引英美入關！永遠走在反中亂港最前線嘅漢奸黎接受外媒訪問時，再次搖尾乞憐跪求美國插手香港事務，聲稱這是香港現時唯一希望。漢奸黎絕境掙扎，竟然影帝上身，報道指佢訪問期間幾度哽咽，聲稱：「我擁有的都是這塊土地（香港）給我的，我將為此奮戰到最後一天，就算我犧牲了也是種榮譽。」此刻天公行雷閃電！寶藥黨至叻呃無知婦孺、阿婆，聲稱自己啲藥能醫百病，呃極都係幾千至幾萬，依家漢奸黎以幾滴鱷魚淚，一家人揸住外國護照話要同香港共存亡，仲要為港「犧牲」，由大漢奸變身「英雄」，此堪稱世紀最大騙案！一個亂世，唔死百歲都有奇聞，信焉！