港版國安法決定草案已經通過，這一次，中國完全不理靠嚇兼變臉的美國，即使美國祭出取消香港獨立關稅區地位、制裁中港官員等招數，中國也完全當透明、繼續推展立法工作。連日交鋒下，美國照樣橫行霸道，靠嚇、拉盟友圍剿，一一上陣，但中國卻懶理，白宮孖寶特朗普及蓬佩奧這次唱雙簧只討了個沒趣。

正如人大副委員長王晨及港澳辦主任夏寶龍所說，國家安全立法是國家的責任，國安利益高於一切，香港既不能立法完善保護國家安全的工作，更不能因此成為國家安全的破口，因此，今次立法勢在必行。

對於歐美多個國家相繼過問及欲介入今次國安立法一事，又指摘中國做法令一國兩制不復存在，人大法工委及內地官員一一解釋了，如今，人大常委會將火速展開立法工作，海外反應，中國了然，卻又擺明謝絕干預的態度。

政界、商界近日口水多多，大都認為中美大戰一觸即發，大國紛爭勢令小香港陷入前所未見的政治與經濟困境，甚至成為一個棄港！資金、人才、技術一一離棄這裏。簡言之，現在的香港輿論，不是太樂觀，就是太悲觀，彷彿長治久安來臨之前，香港已經撐不住先成廢墟。對此筆者並不悲觀，國安立法之後，回歸之後一直困擾香港的無形黑手，已經沒有容身之地，在全國人大常委立法工作完成前，預料大量過去以各種面具隱藏的各國特工、情報及政治黑手代理人等，必然走投無路，只能悄然退出香港，可以說，未來一個多月，香港政商界都會出現一些明顯變化，有些人有些事再也回不去了，而反對派、港獨群的可操作空間也會極速收窄，甚至根本沒路可走，肅清也好、逃跑也罷，香港重回港人、國人手裏，這個過程當然痛苦，但緊接而來的便是讓香港重回正軌、煥發生機。不用擔心，急風驟雨後總有艷陽天，當下的香港也一樣。