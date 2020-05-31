黃、獨、黑、暴四大惡勢力，是香港近年來揮之不去的鬼魅。四幫惡霸過去一年合流，以反修例為名，實為顏色革命暴動，迫使香港跌入深淵，基本民生乃至市民人身自由安全受到前所未有的威脅。

但在全國人大會議上決議通過，並授權人大常委為香港訂立「港版國安法」，令一班甘心當外國勢力的攬炒派，忽然進退失據：六呎四忽然表忠自稱熱愛祖國，李漢奸忽然高調批評港獨是危險而且沒有成功機會，內委會更出現攬炒派集體缺席。攬炒派求仁得仁，措手不及，實在好不諷刺。中央以雷霆萬鈞之勢敢於亮劍，正如港澳辦主任夏寶龍所說中央已經忍了很久，並且準備好抗擊外國勢力干預，正好表示了中央的決心！

中央決策的思維，最重要的一條就是「底線思維」。這是先將一些原則的問題底線定好，最重要當然是國家安全、主權和領土完整，定了底線就要堅守到底，為此可以不惜付上相當大的代價。攬炒派最大的問題就是，他們的政治訴求完全逾越了國家安全的底線，勾結外國勢力來脅迫中央，以求把香港變成為獨立或半獨立的政治實體。他們或許以為今天的中國和以往不同，以前一無所有就可以放手一搏，但今天中國貴為世界第二大經濟體，就會步步為營，不會為香港問題與美國為首的西方力量攤牌。但回顧抗美援朝的歷史，當年新中國一窮二白，毛澤東定的底線就是，如果美國逼近鴨綠江威脅國境，我們就會出兵朝鮮，那怕面對的是以美國為首的多國聯軍，最終我國把美軍打得退回三八線。

底線思維的另一個角度，就是定了戰略目標後，作最壞打算，同時要考量能否承受這個代價。筆者相信中央對香港的戰略目標是重奪形勢主導權，令香港不能再成為美國牽制中國的棋子。美國對香港最有力的武器就是高舉《香港人權與民主法案》，取消香港獨立關稅區地位，或對個別官員作出制裁。這些所謂招數，效果其實非常有限，因香港是美國獲得最大貿易順差的地區，每年超過三百億美元，而且很多美資公司在香港設立大中華地區總部，作進軍內地市場的橋頭堡；反之香港直接出口美國的貨品甚少，如美國率先制裁香港，香港定必有回應措施，到時美國資本的損失肯定更大。就算香港在美國制裁下短期內經濟上有損失，對於整個國家戰略來說，代價微不足道，因香港在全國的經濟地位，相比回歸初期已今非昔比。很明顯中央這次出招前，美國的反應已盡在計算之中，也必然準備反制措施。在新冠肺炎疫情下，中國盡顯社會和政治制度優勢，人民發揮出強大的執行力和鋼鐵般的意志，中國經濟復原之快，在國際間令人刮目相看。反觀美國疫情失控，死亡人數持續增多，政治精英利益高於人民整體利益，近日更出現白人警察暴力執法導致黑人死亡，引發暴動。美國經濟受挫，第二季度GDP料急降百分之三十五以上，加上人心躁動，國內矛盾一觸即發。此刻美國儼如一隻紙老虎，張牙舞爪恐怕只能嚇怕心虛的人，但若敢以極大的經濟代價向中國發動政治戰爭，只會加快美國霸權的衰落。