正論：暴疫夾擊復遭制裁　三路圍攻香港哀哉

紛紛擾攘，不經不覺又踏入六月，令人想到反修例暴潮已經爆發差不多一年了，特區不但沒有像預期中止暴制亂，反而禍不單行，世紀肺炎疫潮大爆發，經濟雪上加霜，黑暴復燃，中央推動「港版國安法」，西方借機圍堵，大搞制裁，來勢洶洶，香港黃台之瓜，何堪一摘再摘！

禍福無門，惟人自召。回想去年六月初，港府修訂逃犯例時沒有做好諮詢及解說工作，立法過於急迫，罔顧民意，反對派趁機煽風點火，勾結外部勢力，引爆示威潮，六月九日第一次遊行，政府在六月十二日照樣把條例草案提交立法會進行二讀，怒民包圍立法會大樓釀成大衝突，漸漸大大小小示威演變成暴亂，各區遍地開花成為常態，無日安寧，港府高層起初向暴力跪低，縱容暴徒令事態更難收拾，後來即使撤回修例亦為時已晚。

港府高喊止暴制亂卻遙遙無期，一直沒有良方平息，只有愈拖愈惡劣。後來遇上疫潮，黑暴一度收斂兩三個月，以為事情有轉機，可是曇花一現，疫情稍放緩，暴潮便捲土重來，火力升級，而且趨向恐怖主義，化整為零，更難大圍捕。治亂世，用重典，律政及司法卻沒有配合，檢控率偏低，重判亦絕無僅有，毫無阻嚇力，十歲出頭的黃毛小子也敢上街搞事，特區亂得不能再亂，千呼萬喚中央始出手，推動全國人大訂立「港版國安法」，為特區平亂帶來曙光。

暴潮源於人禍，疫潮亦然。本報早在今年一月初已提醒港府要慎防肺炎疫潮蔓延，但政府不以為然，防疫遲緩，遠遜澳門及台灣等鄰近地區。澳門迅速執行檢疫及限購口罩等防疫措施，令疫禍減至最低，相反特區政府部門如在夢中，檢疫封關拖拖拉拉，防疫物資匱乏，市民連買口罩也要通宵排隊仍然向隅，惶恐不可終日。幸好香港人自救向世界各地搜購，堅持戴口罩出街，才令疫禍停在控制範圍。

當局以廿八日沒有本地感染作為放寬防疫措施的指標，可惜上月一度連續廿三天零本地確診失守，梨木樹邨老婦染疫，輸入個案亦斷斷續續出現，之後又有飛機師染疫，一直未能找到源頭。雖然後來又有連續十六日本地零確診，但來自沙田瀝源邨的夫婦昨日確診，沒有外遊紀錄，屬本地感染個案。女方留醫威爾斯親王醫院深切治療部，其兩名在葵涌貨倉工作的同事早前曾出現病徵，亦驗出弱陽性病毒反應，不排除貨倉出現小型爆發，社區極有可能存在隱形傳播鏈。而且有醫護人員未有穿上全套防護裝備去急救女確診者，增加播毒危機。

外國疫潮沒完沒了，上周便有一日十三宗從巴基斯坦輸入個案，本周政府安排兩班專機，接三百多名滯留尼泊爾港人返港，單是該國已經有千三名香港居民滯留求助，其他國家亦有大量同類個案，陸續返港，當中有幾多帶病毒者，實在未能預知。抗疫之路仍然漫長，防疫措施遲遲未能取消，窒礙經濟復甦，陷入兩難，廢官恐怕沒有大智慧可以解決這難題，最怕是又倉卒行事，自挖墳墓，找香港人陪葬。

暴疫夾擊，香港已無力招架。外部勢力趁你病攞你命，未肯罷手，英美大合奏，借「港版國安法」為藉口，干預中國內政，高呼香港失去自治，採取行動制裁香港，劍指北京。措施包括取消香港特殊待遇，更改旅遊簽證政策，以及制裁中港官員等等。雖然港府高官及建制陣營，聲稱制裁行動影響信心大於實際，但商界卻警告香港經濟受不起迎面而來的痛擊，尤其是美國將取消香港獨立關稅區地位，出口勢必重災，還有撤資走資等嚴重風險。

有局長指美國漠視貿易順差等於自殘，但人家可以無限量寬印銀紙救市，世界第一大經濟體爛船有三斤釘，香港是怒海小舟，一個波浪打來便沉沒，真的不怕制裁嗎？政府有何具體政策及應變計劃，可以公告天下，派定心丸給港人嗎？兵來將擋，港府蝦兵蟹將對抗美國制裁，恐怕是螳臂當車，不自量力，到時恐怕又要抱膝求援，為中央添煩添亂了。

善惡之報，如影隨形。歷任特首碌碌無為，特區千瘡百孔，積累民怨。如果能早為廿三條立法及推行國民教育，又豈會有之後的佔中及反修例暴潮？若防疫不是甩甩漏漏，香港可能早像澳門般開始回復元氣。漢奸黎智英李柱銘等人刻意唱衰香港當然其心可誅，但實際情況是自己不爭氣，回歸廿三年一事無成，香港確實是盛極而衰，三路危機圍攻，再加上南亞假難民、鼠患等多個社會炸彈隨時大爆發，危急存亡關頭，要中央出手刮骨療毒，希望起死回生。

哀哉香港災劫重重，洗脫百年國恥，好不容易回到祖國懷抱，卻又淪落到這個地步，任人魚肉，更被利用危害國家安全。親者痛，仇者快，愛國愛港人士同悲，不知何年何月才能消去這無盡厄運。