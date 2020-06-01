世界視線：欲吸非裔黑人票　特朗普枉費心機

明尼蘇達州黑人被警員跪頸致死事件持續發酵，洛杉磯等大城市宣布宵禁，在首都華盛頓，白宮一度因示威者衝擊而緊急封鎖，加州奧克蘭則有兩名警員在衝突中中槍，導致一死一傷。

總統特朗普威脅出動軍隊鎮壓，固然令緊張的局勢火上澆油，但其實特朗普的競選團隊也嘗試將風向扭轉，藉機吸取黑人的選票。特氏在社交網站發文，形容暴徒玷污了對死者弗洛伊德的記憶。黑人因為警察暴力而枉送性命，弗洛伊德不是第一人，但特氏指名道姓悼念受害人，還是破題兒第一遭。

特氏「覺今是而昨非」，無非出於選舉考量，上屆大選中他僅獲得百分之八的黑人選票；反觀對手拜登，作為美國首位非裔總統奧巴馬的副手，等於坐收黑人的支持。回顧民主黨的初選，拜登在開跑的艾奧瓦州以及內華達州等，表現並不突出，外界甚至一度以為桑德斯將代表民主黨出選，但實情是艾、內等州以白人為主，等到南卡羅萊納州舉行初選，拜登的黑人支持者全線歸隊，遂以摧枯拉朽的姿態擊潰對手。

事實上，特朗普一直想挖走拜登的非裔票源，他一而再地吹噓，在其帶領下，美國非裔黑人的失業率處於歷史上的最低水平，但一場新冠肺炎疫情讓特氏無法再在黑人選民面前打經濟牌。值得留意的是，拜登早前揚言，如果非裔選民還在他和特朗普之間猶豫不決，即代表他「不是黑人」。特朗普陣營如獲至寶，忙不迭為拜登扣上「種族主義者」的帽子，又將「不是黑人」製成標語派給示威者，可惜未能造成太大反響，弗洛伊德事件爆發後，民眾更徹底忘記了拜登的失言。

說到底，選舉就是「兩害相權取其輕」的遊戲，拜登沒錯是經常講錯話，但反觀特朗普，多次聲稱奧巴馬不是在美國出生，即使對方出具證明也拒絕收回言論，去年怒斥四名少數族裔民主黨女眾議員，叫她們「滾回自己的國家」，結果被國會譴責，這些都不是簡單一句「失言」可以推搪。特朗普與其藉危機抽水，倒不如認真想想如何平息蔓延全國的亂局。