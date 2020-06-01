神州觀察：醫院爭推假奶粉　坑害幼苗心何忍

湖南郴州「大頭娃娃」事件餘波未了，廣東廣州再爆固體飲料冒充「特醫奶粉」坑害兒童醜聞，且涉及當地十多間知名醫院，一些醫生昧着良心幫忙推銷，背後顯然有利益驅動。目前已有六十多位家長上網發起維權行動，廣州市衞健委表示已介入調查，結果如何卻難說。

本次事件由一篇《來自新手媽媽的求助》網文引發，有受害家長早前上網控訴廣州醫科大學附屬第三醫院某位醫生，指其孩子早前被診斷為對牛奶蛋白過敏後，對方向其推薦購買「貝兒呔2號深度水解配方粉」，然而孩子連服六個月後，不但過敏症狀無緩解，更出現營養不良、發育遲緩及佝僂病等嚴重健康問題。求助信的曝光亦引起更多家長關注，紛紛帶着服食過同款「奶粉」的孩子往醫院檢查，結果亦發現悉數中招。

隨後，廣州更多涉嫌推薦假「特醫奶粉」的醫院被挖了出來，據內媒不完全統計，目前已知有十多間醫院的醫生捲入事件，包括廣州兒童醫院珠江新城分院、廣州市附屬第五醫院、廣州市兒童醫院、廣州婦女兒童醫療中心等，當中更不乏公立、三甲醫院，涉及「貝兒呔」、「敏兒舒2號」兩款固體飲料，首當其衝的廣醫附屬第三醫院早前已發聲明稱會跟進調查。其實光看表態亦無多大用處，關鍵得看處理結果，包括廣州市衞健委等職能監管部門最終會否重拳出擊，整治亂象。

只是據以往經驗來看，估計又是失望多於希望，象徵式處罰機會更大，正如湖南郴州市第一人民醫院去年爆出「假處方箋」醜聞後，拖到今年五月才給出處理結果，且只對涉事醫生處以停職一年，對涉事企業作出「退一賠三」處罰，簡直是在糊弄人。更不堪的是，這一姍姍來遲、毫無誠意的所謂處罰，還是被當地另一起同類醜聞逼出來的，郴州市永興縣多名兒童在被誤導下服食固體飲料假冒的「特醫奶粉」，結果都變成了「大頭娃娃」，憤怒的家長們將事件鬧大後，當局才把去年的事情「了結」，那今年的問題又要拖到何時解決？

謹遵醫囑本是極正常及安全的做法，偏偏在內地堅決行不通，信了醫生的話隨時有可能被害死，實在很悲哀。尤其這麼多間醫院爭相向孩子下手，拿國家、民族的未來豪賭，何其恐怖？事實就是，內地社會醫德信用早已蕩然無存，取而代之的是一條條賺黑心錢的骯髒產業鏈，幾十元一罐的提成就可令眾多醫生做出斷子絕孫、傷天害理之事，這樣的民族哪有未來？多年來假奶粉、毒奶粉、黑心疫苗層出不窮，當局又有哪次真的當回事？不是輕罰輕縱，就是相互勾結，從中取利，國家遲早還是毀在自己手中。