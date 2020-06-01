功夫茶：效忠豈能鋪後路　高官不容雙國籍

忠臣不事二主，好女不嫁二夫，這是中國古老傳統思想。唐太宗李世民嗰位出名嘅諫臣魏徵，前後跟過六個主子，佢又點為自己定位呢？佢就對唐太宗咁講：「願陛下使臣為良臣，勿使臣為忠臣。」魏徵果然係高人！以「良」代「忠」，就化解了不必要嘅尷尬身份。

環顧特區，忠良之臣稀如鳳毛麟角，一腳踏兩船大有人在。美國總統特朗普宣布要撤銷香港特殊待遇和制裁中港官員，香港官員嘅國籍再備受關注。嗱！翻查特首、三名司長、十三名局長及行會非官守成員當中，只有新任民政事務局局長徐英偉過往持加拿大護照，於二○○八年出任民政事務局局長政治助理時申請放棄加拿大護照。

講真，以徐英偉當年嘅職位，不一定要放棄外國護照，但上任前主動放棄外國居留權，避免「雙重國籍」引起「雙重標準效忠」嘅質疑，自我「消毒」，大有減壓作用，也證明自己有意長期從政嘅決心，功夫茶認為，值得其他官員效法。

有政界人士及學者認為唔單止主要官員要放棄外國國籍，建議處長、助理處長和常任秘書長等級數嘅官員都應放棄。功夫茶更加認為，律政人員及司法人員都唔應該揸外國護照，以免法律制度受外部勢力干擾，而除咗廉政專員唔可以有雙重國籍，其下嘅首席調查主任、總調查主任等孭飛崗位亦應放棄。因為佢哋享高薪厚祿，放棄外國國籍既避免出現利益衝突，又能確保效忠中國和香港特區！一句到尾，即係所有高官不應容許有雙重國籍。

嗱！無論係問責官員或行會成員，佢哋宣誓就職都必須放棄外國國籍，之不過佢啲家人就冇限制，當中最多持有英國國籍，亦有加拿大籍，甚至據報有妻子、女兒已經移民加拿大，呢啲即大陸統稱嘅「裸官」，點講都係唔馨香㗎啦！阿哥，你盡搵香港錢，屆時自己一聲拜拜遠離這都市，說要同一家人享天倫樂。試問又點會有詩人艾青寫詩時問「為甚麼我的眼裏常含淚水？因為我對這片土地愛得深沉」呢？

各位街坊，高官宣誓效忠《基本法》，又身在漢營心在曹，試問一心二用，能全力為港人服務嗎？再講啊，公務員申請外國國籍需要向外國宣誓及效忠，正如有議員話齋：政務主任級以上公務員日後較大機會出任主要官員，若升職先知佢擁「美國籍」，試問有乜理由搵個美國佬做香港高官呢？一手攬住老婆另一手從背後拖住個小三，如此出軌，抽離唔到角色，不是很大問題嗎？一心效忠豈能鋪定後路，快修改條例堵塞灰色地帶，肯定利多於弊也。